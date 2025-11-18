'Vukovar nije grad heroj, nego grad heroja. Danas ste hodali među njima'

ANTUN DUGAN SAMURAJ /

Ljudi iz svih krajeva Hrvatske stigli su u Vukovar kako bi obilježili 34.-u godišnjicu stradanja grada. Kolonu sjećanja predvodile su vukovarske heroine zajedno s obiteljima poginulih, nestalih i preminulih branitelja. Od vukovarske bolnice, u koloni dugoj pet i pol kilometara, krenuli su prema Memorijalnom groblju kako bi se prisjetili i odali počast poginulim braniteljima i civilima. I ove godine u Koloni su mladi odjeveni u bijele majice s imenima ubijenih i nestalih. Hrvatska još traga za posmrtnim ostacima njih 1740.

Šima Šesto, medicinska sestra iz Vukovara, istaknula je da joj je iznimna čast što su upravo vukovarske heroine ove godine predvodile Kolonu sjećanja.

"Doprinos žena u Domovinskom ratu često bio tih i samozatajan, ali ništa manje važan. Zahvalila je svima koji su došli podijeliti teške emocije i odati počast žrtvama"

Zvonimir Kujundžić iz Omiša ispričao je kako je njegova ekipa put prema Vukovaru započela još u petak, dio njih već ranije iz Smokvice. "Motorima su stigli uoči obilježavanja i ujutro se pridružili Koloni kako bi zajedno odali počast poginulima", kazao je.

Lana Ljubas iz Đakova u Koloni je sudjelovala u spomen na svog ujaka, koji je poginuo u Vukovaru. Njegovo ime nosi s ponosom, ističući da ju na sudjelovanje motiviraju i osobna bol i ljubav prema domovini.

Posebne emocije kod sudionika obrane Vukovara. Toliko neispričanih priča i toliko sjećanja hrvatskih branitelja koji iz godine u godinu na današnji dan stižu u Vukovar. Svatko u mislima na one s kojima su dijelili užase rata, za koje ih nitko nije mogao pripremiti. Sjećanje na one koji nisu dočekali slobodnu Hrvatsku, one čiji je doprinos u obrani bio nemjerljiv. Uspomene na njih ne blijede, bez obzira na protok vremena.

Antun Dugan Samuraj, vukovarski branitelj, istaknuo je kako su emocije i danas snažne u svim braniteljima koji su sudjelovali u obrani grada.

"Kad pričate o ovom gradu ja bih vas molio da govorite da je Vukovar grad heroj već da je Vukovar grad heroja. Nije vodotoranj heroj, niti zgrade među kojim se hodali. Vi ste danas u Koloini hodali među herojima", istaknuo je

Robert Kazić, pripadnik 40. pukovnije veze Glavnog stožera HV-a, prisjetio se uloge svoje postrojbe u Domovinskom ratu.

Naglasio je da su od samih početaka uspostavljali komunikacijske veze te bili „tiha kičma“ Hrvatske vojske – ključni za koordinaciju svih postrojbi diljem zemlje.