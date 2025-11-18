Treba li obnoviti ili srušiti Vjesnikov neboder?

U stravičnom požaru izgorjela je kultna zgrada Vjesnika u Zagrebu. Požar je počeo sinoć oko 23 sata, a vatra se ubrzano širila do viših katova.

Na terenu se cijelu noć s vatrom borilo stotinjak vatrogasaca. Ujutro se plamen ponovno razbuktao na višim katovima zgrade, no vatra je sada pod kontrolom.

Šteta je velika, a najviše su nastradali prostori Laganini Fm-a na posljednjem katu. Dio zgrade koristilo je Ministarstvo graditeljstva, a na 7., 8., 9. i 10. katu su uredi u kojima je bio arhiv Porezne uprave. Izgorjeli su spisi o završenim i ne-aktivnim predmetima. Potvrdili su to za RTL Danas iz Porezne uprave.

Sa zgrade i dalje padaju dijelovi pročelja, a zbog sigurnosti Slavonska avenija kao i Savska cesta na tom su djelu zatvorene za promet. Policijski očevid tek treba utvrditi uzrok požara.

