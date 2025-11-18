FREEMAIL
freemail
PITAMO VAS /

Treba li obnoviti ili srušiti Vjesnikov neboder?

Treba li obnoviti ili srušiti Vjesnikov neboder?
×
Foto: Neva Zganec/pixsell

Odgovarati možete na našoj Facebook stranici Net.hr. Dio odgovora objavit ćemo u RTL-u Danas u 16.30

18.11.2025.
13:00
Dunja Stanković
Neva Zganec/pixsell
U stravičnom požaru izgorjela je kultna zgrada Vjesnika u Zagrebu. Požar je počeo sinoć oko 23 sata, a vatra se ubrzano širila do viših katova. 

Na terenu se cijelu noć s vatrom borilo stotinjak vatrogasaca. Ujutro se plamen ponovno razbuktao na višim katovima zgrade, no vatra je sada pod kontrolom. 

Šteta je velika, a najviše su nastradali prostori Laganini Fm-a na posljednjem katu. Dio zgrade koristilo je Ministarstvo graditeljstva, a na 7., 8., 9. i 10. katu su uredi u kojima je bio arhiv Porezne uprave. Izgorjeli su spisi o završenim i ne-aktivnim predmetima. Potvrdili su to za RTL Danas iz Porezne uprave. 

Sa zgrade i dalje padaju dijelovi pročelja, a zbog sigurnosti Slavonska avenija kao i Savska cesta na tom su djelu zatvorene za promet. Policijski očevid tek treba utvrditi uzrok požara. 

U našoj rubrici pitamo vas: "Treba li obnoviti ili srušiti Vjesnikov neboder?" Odgovarati možete na našoj Facebook stranici Net.hr. Dio odgovora objavit ćemo u RTL-u Danas u 16.30. 

