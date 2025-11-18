Trump u ogromnom problemu: 'Pitaj ima li Putin njegove fotografije kako pu** Bubbi?'

'GORI NEGO U JAVNOSTI' /

Wall Street Journal izbrojao je točno u kolikom se problemu nalazi američki predsjednik - 2.324 maila Jeffreya Epsteina, 1.670 puta se spominje Donald Trump.

U mailovima piše da je nekoliko sati proveo u Epsteinovoj kući s jednom mladom djevojkom. Osramoćeni pedofil opisuje ga kao prljavog biznismena koji je lud, ne može mu se vjerovati, i gori je uživo nego u javnosti

U jednom od mailova Epsteinov brat piše: 'Pitaj ga ima li Putin fotografije Trumpa kako p**i "Bubbi?'. Objava je zapalila društvene mreže koje nagađaju da je "Bubba" zapravo Bill Clinton kojeg je Trump oralno zadovoljio pa se navodni klinč predsjednika naziva aferom 'Donica Levinsky'.

'Čini se da je Epstein imao nekakve prljavštine o Donaldu Trumpu, navodno sliku njega i nekog nadimka 'Bubba' u kompromitirajućoj pozi', navodi profesor Cody McClain Brown s Fakulteta političkih znanosti. Na pitanje tko je 'Bubba', McClain Brown kaže: 'Mogao bi biti Bill Clinton, mogao bi biti konj, mogao bi biti neki tip u Zapadnog Virginiji. Ne znam'

Najveći rizik za Trumpove pristaše

Novinar i autor knjige o Trumpu u jednoj prepisci instruira Epsteina kako informacije iskoristiti kao alat za ucjenu. Nakon izlaska novih mailova otvara se pitanje Epsteinova sumnjivog samoubojstva u zatvoru. I to bi mogao biti problem za one koji Trumpa podržavaju - upozorava profesor McClain Brown.

'Ništa im nije problem u 'fileovima' osim ako nekako ne odluče da je on naručio ubojstvo Epsteina. To bi bio najveći rizik', smtara profesor.

Više pogledajte u našem prilogu