Strani radnici bez plaća, restoran u srcu Zagreba - inspekcija ga ekspresno zatvorila!

Privremeno zatvoreno, piše na Facebooku. Vrata zaključana - zatvorio ih je Državni inspektorat.

Eto takva je situacija s restoranom u centru Zagreba, koji je s partnerima otvorio čovjek koji nije plaćao strane radnike.

Sve je posljedica Direktove prošlotjedne priče.

Dva Nepalca i Indijac ispričali su nam da je 20-ak dostavljača koji su radili u rijeci Zadru i Splitu, dobilo otkaz, a dva mjeseca nisu dobili plaću. Njihov šef je pak prije 10-ak dana s partnerima u Zagrebu otvorio restoran.

E pa restoran je ekspresno zatvoren. Na vrata su mu pokucale inspekcije Državnog inspektorata: turistička, sanitarna i inspekcija rada.

Turistička inspekcija je utvrdila da ugostiteljsku djelatnost obavljaju neregistrirano. I zabranili su im rad na najmanje 30 dana. Kažnjeni su s 3300 eura kazne. A sanitarna inspekcija izrekla im je i dodatnu novčanu kaznu od 390 eura zbog nedostataka u dokumentaciji vezano uz higijenu hrane.

Turistička inspekcija utvrdila je da pravna osoba neregistrirano obavlja ugostiteljsku djelatnost jer nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno nema ishođeno rješenje nadležnog upravnog tijela o minimalnim uvjetima.

Osim izrečene upravne mjere zabrane neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pravna osoba je i prekršajno sankcionirana, odnosno istoj je izdan prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 3.318,07 eura kao i oduzimanje imovinske koristi ostvarene prekršajem.