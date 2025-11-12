Strani radnici bez plaće u Splitu: Policija i inspektorat pokrenuli postupak

PREVARENI DOSTAVLJAČI /

Nakon jučerašnjeg priloga u Direktu o stranim radnicima koji nisu dobili plaće, dobili smo potvrdu splitske policije da je u suradnji s inspektoratom pokrenut postupak. Indijac i dva Nepalca koji su radili kao dostavljači u Splitu, za Direkt su ispričali da nisu dobili zadnje dvije plaće, a doznali smo da njihov šef u isto vrijeme s partnerima otvara luksuzni restoran u centru Zagreba.

On je kazao da to nema veze s dostavljačima jer se radi o drugoj tvrtki. A za tvrtku sa sjedištem u Zadru za koju su radila trojica stranih radnika, kaže da je došlo do "zastoja u radu i velikih operativnih poteškoća u sektoru dostave te da se tvrtka trenutno restrukturira".

Očito će to restrukturiranje sada morati objasniti institucijama.

Policija: U kontaktu smo s Inspektoratom

"U kontaktu smo s Državnim inspektoratom koji je pokrenuo postupak utvrđivanja činjenica, a kada dovrše svoje postupanje, dostavit će nam izvješće temeljem kojeg ćemo biti u mogućnosti donijeti odluku postoji li u konkretnom slučaju sumnja u počinjenje kaznenog djela", priopćili su iz PU splitsko dalmatinske.