freemail
HOROR /

Otkriveni morbidni detalji 'snajperskog safarija' u Sarajevu

Tužiteljstvo u Milanu otvorilo je istragu o strašnom i morbidnom snajperskom turizmu, odnosno ubijanju ljudi iz zabave tijekom opsade Sarajeva.

Prema navodima talijanskog novinara Ezija Gavezzenija, koji je predao šokantnu kaznenu prijavu, skupine iz Italije i drugih zemalja plaćale su bosanskim Srbima kako bi dozvolili ubijanje Sarajlija. 

Više u prilogu reporterke RTL-a Danas Ane Trcol 

12.11.2025.
21:04
RTL Danas
