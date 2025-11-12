Otkriveni morbidni detalji 'snajperskog safarija' u Sarajevu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tužiteljstvo u Milanu otvorilo je istragu o strašnom i morbidnom snajperskom turizmu, odnosno ubijanju ljudi iz zabave tijekom opsade Sarajeva.

Prema navodima talijanskog novinara Ezija Gavezzenija, koji je predao šokantnu kaznenu prijavu, skupine iz Italije i drugih zemalja plaćale su bosanskim Srbima kako bi dozvolili ubijanje Sarajlija.

