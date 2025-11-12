Ovako je Plenković govorio o rehabilitaciji NDH i Thompsonu: 'Pustite neka se pjeva...'

'BILO ME JE SRAM' /

Premijer Andrej Plenković komentirao je u Hrvatskom saboru za vrijeme aktualca prozivke zastupnika Damira Bakića (Možemo) "da stane na kraj crnilu, rehabilitaciji NDH, povijesnom revizionizmu i ustaštvu".

"Od ljeta naovamo širi se crni val koji preplavljuje Hrvatsku. Pod krinkom domoljublja i nedostojnog pozivanja na branitelje, Hrvatskom sve jače odjekuje ustaški pozdrav i klicanje ustaškoj državi. Mržnja i bijes valjaju se ulicama, a fizičko nasilje je prijeteći blizu. Poštovani premijeru, to mora stati. Govorite da je za napade na srpsku zajednicu i veličanje fašizma kriva ljevica. Na obranu od tih apsurdnih tvrdnji neću trošiti riječi. Besmisleno je", rekao je Bakić i kazao da je vrijeme da se suprotstavimo "zloćudnim pokušajima rehabilitiranja fašističke i zločinačke države, kao i rastućem nasilju".

"Ja sam tu sada u desetoj godini mandata. Ako mi možete naći neki element koji biste vi mogli poduprijeti razumnim dokazima da je to politika mene ili moje Vlade, ja bih volio to čuti. Ali to nije politika ni mene ni moje vlade. Evo pitajte sve predstavnike nacionalnih manjina. Pitajte bilo kojeg malo objektivnog promatrača na sceni, o čemu se radi. Ja sam vam rekao u ranijem odgovoru - lijevi politički spektar iznenadio se da 500 tisuća ljudi voli Thompsonove domoljubne pjesme.

Vi cijeli njegov opus želite svesti na tri riječi pjesme nastale u Domovinskom ratu u obrani od velikosrpske agresije gdje je on bio dragovoljac Hrvatske vojske i tu pjesmu 34 godine svi slušaju, nitko nije zabranio.

Ja ne znam što radite vi. Ako vi mislite da ste time zaustavili veliki povijesni proces rehabilitacije NDH, da ćete optužiti HDZ i ne znam koga da je rodonačelnik toga. Nije, i to nismo, mi to ne radimo. Mi smo osudili najjasnije neprihvatljiv i sramotan incident u Splitu.

Mene je sram bilo kao premijera kad sam vidio što se dogodilo malodobnom i djeci i starijim ljudima u Gradskom kotaru Blatine. Sram me bilo i tako sam je nastupio. Isto tako smo osudili ovo u petak. Ne slažem se s odabirom izložbe. Pustimo mi slikarstvo na jednu stranu. Ali da je netko drugi, da je netko s desnog spektra, pa da je to organizirao HDZ ovdje bilo koga, pa vi ste skočili na to kao što ste histerije igrali zadnja tri mjeseca.

Stvorili ste jednu nenormalnu atmosferu u društvu pretjeranim granatiranjem. Demokracija nije cenzura. Demokracija je sloboda, tretirate sve na jednak način. Osudimo ono što je za osuditi ono što su svi tolerirali 35 godina. Pustite neka se pjeva. Šta se s tim bavite', komentirao je Plenković.