Miletić upitao Plenkovića: 'Kako ćete zaustaviti divljanje pogubljene ljevice, jugoslavenskih fašista?'

Nakon desetak dana odmora na redu je sjednica Hrvatskog sabora, kao i aktualno prijepodne gdje zastupnici propituju premijera i ministre.

Zasjedanje Sabora trajat će do sredine prosinca do kada se mora donijeti i državni proračun za 2026. godinu.

Ždrijeb je odlučio da prvo, od ukupno 40 zastupničkih pitanja na aktualcu, postavi nezavisni Armin Hodžić, a posljednje HDZ-ova Danijela Blažanović.

Modernizacija vojske

15.20 - U višesatnom propitivanju premijera i ministara, kojim su ponovno dominirala svjetonazorska pitanja, rijetka su bila ona druga, među njima i ono Ante Deura (HDZ) o ugovorima za modernizaciju Hrvatske vojske.

Ministar obrane Ivan Anušić najavio je da će Hrvatska do kraja godine potpisati četiri velika ugovora o nabavci i opremanju Oružanih snaga RH, vrijedna gotovo 1, 9 milijardi eura, s tim da velika većina novca dolazi iz SAFE programa.

To uključuje sustav protudronske obrane, vrijedan 125 milijuna eura, potom ugovor za nabavku 420 teških terenskih kamiona, vrijednih 200 milijuna eura, tu je i zajednička nabava samohodnih haubica cezar vrijednosti 320 milijuna eura. Najveća nabava su 44 tenka leopard najnovije proizvodnje ukupne vrijednosti 1, 3 milijarde eura, nabrojao je Anušić, napominjući da će u sve biti uključene i domaće tvrtke Končar i Đuro Đaković.

Problemi s obnovljivim izvorima energije

15.15 - Dalibor Paus (IDS) upozorio je da se Istra suočava sa sve većim dolaskom stranih sakupljača tartufa koji bez poštivanja hrvatskih propisa devastiraju šume, oštećuju staništa te stvaraju nelojalnu konkurenciju domaćim tartufarima kojima stoljećima čuvaju tu tradiciju i prirodu.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić rekao je da je zakonska regulativa u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije koje izdaje dozvole za tartufarenje. Naveo je i da je za to izdana jedna dozvola državljaninu Italije, a za sve ostale su tu prekršajne odredbe Državnog inspektorata RH.

SDP-ov Mihael Zmajlović upozorio je da već tri godine nije utvrđena naknada za priključenje na mrežu čime se onemogućuje razvoj projekata obnovljivih izvora energije, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar ustvrdio je da Hrvatska "predvodi u implementaciji obnovljivih izvora energije" te će se i prije vremena ostvariti ciljevi iz nacionalnog energetskog i klimatskog plana.

Istaknuo je da su potrebne solarna i vjetro-energija, ali na optimalan način. Naveo je da je do sada uloženo 4,2 milijarde eura u poticanje solara i vjetra, ali i upozorio da su to oscilatorne energije te zbog toga treba 'balansirati' prijenosnu mrežu. Pojasnio je da solari trebaju biti na mjestu proizvodnje i potrošnje - krovovima kuća i proizvodnih hala.

Mirovine branitelja

15.05 - Draženku Polović (Možemo!) zanimalo je planira li Vlada u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja ispraviti nepravdu prema braniteljima koji su nakon Domovinskog rata nastavili raditi, a primaju znatno nižu mirovinu od onih koji su u nju otišli po posebnim propisima te zašto branitelji bez ikakvih primanja nemaju prava na troškove stanovanja kao korisnici zajamčene minimalne naknade.

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić rekao je da je ključna odlika mirovinskog sustava povoljnije pravo. "Ako imate pravo birati mirovinu, hrvatski mirovinski sustav uvijek vas upućuje na povoljnije pravo izbora mirovine", kazao je.

Istaknuo je i da "trajno žele unaprjeđivati mirovinska prava", a u prijedlogu novog državnog proračuna za 2026. vidjet će se koliko je predviđeno povećanje stavke za mirovine u Hrvatskoj. "Više ne govorimo o stotinama milijuna kuna nego o stotinama milijuna eura iz godine u godinu", istaknuo je.

Sporno trgovanje dionicama u režiji Martine Dalić

14.55 - Zastupnica Mirela Ahmetović pitala je ministra Antu Šušnjara o "zakonitom stjecanju imovinske koristi i grubom kršenju Zakona o tržištu kapitala od strane Martine Dalić koja je trgovala dionicama kada nije smjela".

"Uvažena zastupnice, iskreno, ja ovo vaše pitanje ne mogu povezati sa stečajnim pravom uz najbolju volju, jedino što mogu zaključiti da bi SDP-u uskoro mogao trebati stečajni upravitelj. Ovo je pitanje u nadležnosti HANFA-e, ne saborskih zastupnika ili ministarstva gospodarstva. Jedino da pokušavate pozivati na nadležnost ministarstvo ili nekog drugog... to podsjeća na anarhiju gdje ste se dobro pokazali kod LNG terminala, kada ste rekli da vas bager otamo neće ukloniti, a danas se pokazalo da je to jedan od boljih projekata", rekao je.

"Možemo mi o LNG-ju, koji je namijenjen za Vujnovca koji je vaš ortak", rekla je Ahmetović, dodala da o Dalić nije rekao ništa jer ga je strah toliko da nije u stanju ni osuditi takvo ponašanje, kamoli poduzeti oštrije mjere. "Vi u DP-u stalno ističete takozvanu samostalnost, a zapravo ne smijete zucnuti ni riječ Andreju Plenkoviću protiv Dalić jer je ona njegov izbor, kojemu je DP lutkica na koncu za malo vlasti”, kazala je.

"Šef svih šerifa u državi je Andrej Plenković, o da, i usto je veliki dužnik Martine Dalić i zato je njoj dozvoljeno ono što drugima nije", navela je Ahmetović.

Imovina Srpske pravoslavne crkve

14.25 - Zastupnik Krešimir Čabaj (DOMINO) pitao je premijera o srpskim kulturnim centrima koji su financirani hrvatskim novcem koji će koštati i 200 milijuna eura.

"Ako se bilo koji o tih centara zatvori nekretnina se daje Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako je moguće da je Vlada dopustila takav presedan? Do kada će Hrvatska trpjeti ovakvu neodrživu situaciju, posebno ako uzmemo u obzir recentne događaje u kojima se promoviraju antihrvatski sadržaji? Kada ćemo povući crtu i reći da je dosta”, rekao je.

Plenković je rekao da ne zna otkuda ta informacija da u slučaju prestanka rada centara nekretnine postaju vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. Rekao je i da ministrau Bačića, nije ta informacijama poznata, ali naveo je da će ju provjeriti.

"Nalazi se u statutu SNV-a, članak 33. Jasno govori o tome što se događa s takvim objektima prestanu li s obnašanjem djelatnosti”, kazao je Čabaj dodajući da misli kako je to presedan kojemu u današnjoj modernoj Hrvatskoj nema mjesta.

Miletić i Plenković o ljevici i financiranju manjina

13.40 - Zastupnik Marin Miletić (Most) postavio je pitanje Plenkoviću.

"Što ćete napraviti kao predsjednik Vlade da zaustavite divljanje pogubljene ljevice, jugoslavenskih nacionalista i dijela crvenih fašista u RH? Jer oni traže povratak naziva trgovima po zlikovcu Titu, traže izbacivanje vjeronauka iz škole, podupiru i plaćaju konferencije o Jugoslovenskom komunizmu. U dokumentima svoje stranke imaju jasno napisano da je Domovinski rat nastao na mitu, organiziraju izložbe Medakovića", rekao je Miletić.

Dodao je i da zlostavljaju našu djecu u obrazovnom sustavu kroz rodnu ideologiju, šite crvenu zvijezdu, a zabranjuju ZDS pod kojim su momci ginuli.

Drugo pitanje tiče se financiranja srpske kulture.

"Da, kao i svih ostalih etničkih skupina u RH. Ali premijeru, ne Miloševićevske kulture. Jer ove izložbe, folklori koji svojataju Dubrovnik srpskim gradom, koji u dokumentarcima govore o Dalmaciji srpskoj zemlji. To je nedopustivo i mi kao država moramo štiti svoje interese, nacionalnu sigurnost. Zanima me što ćete učiniti po tom pitanju kao predsjednik Vlade", upitao je Plenković.

Plenković je rekao da nema mehanizme kontrole kako će se ponašati određene stranke te da je za njih Domovinski rat temelj suvremene Hrvatske.

"To je ključ svega što mi u našem programu svrstavamo pod državotvornost i domoljublje, pa i narodnjaštvo", rekao je Plenković.

Naglasio je i da Vlada ne može utjecati na ono što se govori u javnom prostoru.

"Što se tiče drugog pitanja, drago mi je da ste u glavu rekli 'da financiranju manjina'. Slažemo se oko toga. Ako se slažemo oko ova dva temeljna koncepta, onda, cijenjeni zastupniče, nema potrebe da pozivate na prosvjed ispred Ministarstva kulture i medija. Možda da organizirate neku manifestaciju pa da čestitate Vladi što smo nakon 70 godina izgradili drugu scenu HNK-a", kazao mu je Plenković.

Orešković oštro po Plenkoviću

12.00 - Dalija Orešković navela je da Plenković 'definitvno i nepovratno kapitulirao pred silama koje Hrvatsku zamišljaju suprotno od onoga što je zapisano u Ustavu'.

"Antifašizam piše u ustavu i to u onom dijelu kojeg je pisao sam Franjo Tuđman, a kojeg Željko Reiner nije pročitao. U želji da pod svaku cijenu ostanete na vlasti, Hrvatsku ste isporučili onima koji u današnje vrijeme veličaju NDH i ustašku ideologiju", rekla je Orešković.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Osvrnula se i na Tuđmanovo ukidanje HOS-a te 'veličanje HOS-a' i 'zanemarivanju ostalih' kad se priča o Domovinskom ratu.

"HDZ-ovci, sve ste izdali. Možda danas imate dvotrećinsku većinu, ali sve ste izdali jer sa 'Za dom spremni' Hrvatska nema budućnost", zaključila je Orešković.

"Vi ste upravo s ovim monologom potvrdili sve što ja govorim pšroteklih mjeseci što radi ljevica koja histerizira. Meni je fascinantno da vi, koji ste bili na čelu neovisne institucije, a zapravo ste bili angažirani politički na lijevom spektru, a glumili ste neovisnost. Vi nama sad kažete da se domoljublje svodi na HOS i ZDS. Ja ne znam pratite li vi išta što mi kao Vlada radimo na dostojanstvu Domovinskog rata", rekao je Plenković i kazao da je sve što je Orešković rekla, uvreda kroz 'kopito hipodromskih optika'.

Premijer je naveo sve što je Vlada napravila u korist pijeteta Domovinskog rata te zamolio Orešković da barem prati medije, ako 'ne prati što radi Vlada'.

Spomenuo je i da SDP na svojoj web stranici drži svastiku s njegove četiri glave.

'I sad taj čelnik SDP-a želi kreirati atmosferu da je u Hrvatskoj gospodarstvo loše, da je socijala užas i da propadamo. Isti scenarij koji ste radili uoči parlamentarnih izbora 2024., stvaranje izvanrednog stanja. Vaš doprinos histerizaciji ne vidite", rekao je Plenković.

Ministar Vlajčić o lajkovima na Facebooku

11.45 - Mišel Jakšić (SDP) postavio je pitanje ministru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Davidu Vlajčiću i osvrnuo se na 'lajk' kojeg je stavio na objavu vezanu za podršku huliganima u Splitu.

"Nakon toga je krenulo kao u filmu Balkanski špijun. Vjerojatno je Sokol zvao Orla, Orao je bio tamo na prijemu pa je pao jedan savjetnik i tu se svašta nešto događalo, tja lajk je nestao. Vama ću ostaviti da tumačite je li to bilo slučajno li odraz Vašeg uvjerenja. Je li normalno da one, koji napadaju male folkloraše i karatiste, proglašavamo mladim, hrabrim i časnim ljudima, a sami smo svjesni kakvu nam sramotu nanose? Mislite li da je primjereno da u tome sudjeluju članovi Vlade i sve to pokušavaju relativizirati? Mislite li, s obzirom koliko su na desnom spektru puna usta suverenizma, da se taj suverenizam treba ispoljavati na drugačiji način, nego u sukobu s manjinama, malim folklorašima i karatistima", upitao je Jakšić.

Ministar Vlajčić kazao je da je to 'taratutnja i jedan klizav, blatnjav teren' u kojeg je Jakšić pokušao uvući njegov tim.

"Mi imamo dobre kopačke i o tome možemo komunicirati vrlo otvoreno. Histerija koju pokušavate stvarati je pala u vodu. Odmah smo dali izjavu da ne podržavamo bilo kakav oblik nasilja. Što se tiče lajka, dakle Vukovar, Škabrnja, Domovinski Pokret, razrušena slika Vukovara... Lajk stavljam automatizmom, kao i svim svojim prijateljima", rekao je Vlajčić.

Jakšić ga je zatim upitao misli li da su u Hrvatskoj svi 'naivne Danice'.

"Sve što ste rekli je bacanje magle", rekao je Jakšić.

Plenković: 'Mene je bilo sram kao premijera'

11.00 - Damir Bakić (MOŽEMO) postavio je pitanje Andreju Plenkoviću.

"Od ljeta naovamo širi se crni val koji preplavljuje Hrvatsku. Pod krinkom domoljublja i nedostojnog pozivanja na branitelje, Hrvatskom sve jače odjekuje ustaški pozdrav i klicanje ustaškoj državi. Mržnja i bijes valjaju se ulicama, a fizičko nasilje je prijeteći blizu. Poštovani premijeru, to mora stati. Govorite da je za napade na srpsku zajednicu i veličanje fašizma kriva ljevica. Na obranu od tih apsurdnih tvrdnji neću trošiti riječi. Besmisleno je", rekao je Bakić i kazao da je vrijeme da se suprotstavimo 'zloćudnim pokušajima rehabilitiranja fašističke i zločinačke države, kao i rastućem nasilju'.

Foto: Patrik Macek/pixsell

"Nisam od vas navikao dobivati pitanja ideološkog karaktera", započeo je odgovor premijer Plenković. Izjavio je da država "financira 100 posto obnove u Zagrebu. Kolegica Raukar Gamulin se smije. Nemojte se smijati na istinu. Tko je obnovio škole, vrtiće, privatne zgrade, kulturne i sakralne baštine", odgovorio mu je Plenković.

"Na vaš apel da nešto stane, neko crnilo, neka rehabilitacija NDH-a? To nije politika naše Vlade, pitajte predstavnike nacionalnih manjina. Lijevi spektar se iznenadio da 500.000 ljudi voli Thompsonove domoljubne pjesme. Vi cijeli njegov opus želite svesti na tri riječi pjesme nastale u Domovinskom ratu. Nakon što ste odobrili koncert 5.7. nakon kaznenih djela vezano uz Kostanjevića i Hipodrom, kažete 27.12. može, a 28.12. ne može. To nije normalno. Ja ne znam što radite vi. Ako mislite da ste s tim zaustavili povijesni proces rehabilitacije NDH, mi to nismo, mi to ne radimo. Mi smo osudili neprihvatljivi i sramotan incident u Splitu. Mene je bilo sram kao premijera kad sam vidio što se dogodilo malodobnoj djeci i starijim ljudima. Sram me bilo, tako sam i nastupio", rekao je Plenković.

Hrvoje Zekanović tražio je povredu poslovnika i zaključio da Sandra Benčić i Damir Bakić imaju istu retoriku kao Aleksandar Vučić.

"On i oni prebrojavaju ustaše u Hrvatskoj, dakle nema nikakve razlike u retorici stranke Možemo, SDP-a i Aleksandra Vučića", rekao je Zekanović.

Burno zbog otkazivanja kulturnih manifestacija Srba

10.30 - Dragana Jeckov (SDSS) postavila je pitanje za premijera Andreja Plenkovića i podsjetila na Erdutski sporazum.

"Njegov značaj se umanjuje, a doprinos srpske zajednice gotovo se i ne spominje. Njime se Srbima garantira kulturna i prosvjetna autonomija. Gospodine premijeru, danas, nakon 30 godina, 27 godina od završetka procesa mirne reintegracije imamo atmosferu u kojoj se manifestacije srpske zajednice odlažu i otkazuju iz sigurnosnih razloga. Zašto je to tako i što kanite poduzeti?", postavila je pitanje Jeckov.

Predrag Mišić tražio je povredu poslovnika: “Erdutski sporazum je predviđen u trajanju od godinu dana, završio je davnih dana”. Jeckov mu je odgovorila: “Vi za sebe tvrdite da ste Srbin pa me čudi da se zalažete za umanjenje prava srpske zajednice”.

“Ja jesam Srbin, vi dokažite tko ste. Ja se borim protiv onih koji su napadali Hrvatsku”, odgovorio joj je Mišić. Stipo Mlinarić Ćipe je tražio povredu poslovnika: “Mišić je Srbin, ali je hrvatski branitelj za one koje vi zastupate, koji su se borili u četnicima. Niste imali izbora nakon Oluje nego potpisati”.

“Tko je Jeckov da kaže tko je koje nacionalnosti? Mi smo ponosi na Mišića”, rekao je Miro Bulj. “Čudim se zbog čega kolega Mišić kao tvrdi da je Srbin, prije nekoliko tjedana s nama izašao na dopunske izbore i predstavljao svoju zajednici”, opet se javila Jeckov.

Plenković je pak odgovorio da je njegova želja da se u Hrvatskoj 'svi osjećaju dobro'.

"Svjesni smo snage Hrvatske danas, koja je nastala na Domovinskom ratu i hrabrosti branitelja. Bilo je krupnih gesti proteklih godina, nismo dobro rastumačili što radimo u Hrvatskoj, uvijek ima aktera koji se žele vratiti nazad. Incident u Splitu, sramotan, osuđen. U petak, nepotrebno. Odabir izložbe, po našem sudu – loš. Ajmo se vratiti u normalne okvire”, rekao je Plenković.

Plenković o Zabrani ZDS u prostorima Grada Zagreba

10.15 - Sljedeće pitanje postavio je Siniša Hajdaš Dončić (SDP) premijeru Andreju Plenkoviću.

"Da podsjetim premijera da smo u 2025. godini i da svjedočimo crnilu i nekim stvarima za koje nismo vjerovali da se mogu događati u Hrvatskoj", započeo je Hajdaš Dončić.

Rekao je i da je 'Društveni model doživio kolaps'.

"On lagano kreće prema destrukciji. Spomenuli ste da BDP raste, što je možda točno za Vas, ali za građane - oprezno molim. On je i dalje na manje od 60 posto prosjeka EU-a, a plaća je oko 63 posto. Ono što iskonski ne razumijete da je udio profita i plaća - loš po plaće. Udio profita raste, a udio osobnog dohotka pada u BDP-u. To Vam je razlika između rasta i razvoja", rekao je Hajdaš Dončić.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Plenković je o 'crnilu u Hrvatskoj' rekao da je zadnja brana Hrvatskoj aktualna Vlada, a sigurno ne SDP i Možemo.

Osvrnuo je i na zabranu pozdrava ZDS u prostorima Grada Zagreba. Kazao je i da su tek ove godine otkrili nešto što bi sada htjeli zabranjivati, a to je pjevanje jedne pjesme koju niti jedna lijeva opcija do sada nije zabranjivala.

"Račan vam je registrirao statut nekih udruga s iste tri riječi. U Milanovićevoj vladi ne vidim da ste se time bavili, i sada, nakon što ste tjednima histerizirali o ustaštvu, se želite baviti ekonomijom", rekao je Plenković.

Osvrnuo se i da se sporna pjesma ne radi o Drugom svjetskom ratu.

"To je pjesma pjevača koji je bio dragovoljac u Domovinskom ratu, pjesma u obrani velikosrpske Miloševićeve agresije. I sad vi u 2025. želite reći da to ne može. Pa sorry, nije Grad Zagreb od Možemo i SDP-a zato što su lokalni izbori bili takvi kakvi jesu. Pa da se mi tako ponašamo, ne bi bilo niti jednog projekta", rekao je Plenković.

"Pride može što hoće, Dugine boje - gdje god se okreneš sve su zastave tu. Hod za život - e ne može zastava. Pa što je to" rekao je i ustvrdio da je društveni model "najnormalniji" i da ga "frustrirana oporba" želi srušiti.

Njegov je govor dočekan pljeskom.

Sandra Benčić o hotelu u Postirama

9.50 - Zastupnica Sandra Benčić pokazala je premijeru fotografiju hotela u Postirama 'Grand Hotel View'.

"Vjerujem da se sjećate ove fotografije. Ovaj je hotel oteo pogled cijelim Postirama da bi taj pogled mogao prodavati svojim gostima. Ova bi fotografija mogla biti cover photo za Vaš Zakon o prostornom uređenju. Taj zakon možemo skraćeno zvati "Lex Nobilo" jer se investitorima omogućuje da grade tamo gdje nema osnovne infrastrukture, da grade na poljoprivrednom pa i šumskom zemljištu ako samo kažu priuštivo stanovanje', rekla je Benčić.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Premijer je zastupnici odgovorio je zastupnici Benčić da je očekivao kako će ga upitati kakva je situacija s društvom za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, da će ga pitati kakvo je stanje u Domu zdravlja Zagreb Zapad...

"Ja s Nobilom nemam nikakve veze, on ne spada u politički spektar desnog centra. Što se tiče ovog zakona, promašili ste tjedan. Idući tjedan u Saboru imate raspravu o sva tri zakona, pa vodite računa o tome. Dobro proučite zakone pa da vidite koji su okviri i ograničenja u ovom zakonu", odgovorio joj je Plenković i rekao da ne zna kako čita zakone i izvlači ove zaključke.

Kazao joj je i da je pitanje o tom hotelu postavila na krivoj adresi.

"Odite u Krapinu, a za vjerodostojnost pitajte Hajdaša Dončića", odgovorio je Plenković.

Benčić mu je uzvratila da "zakon ima cilj opstruirati jedinice lokalne samouprave koje žele štititi prostor GUP-ovima, logikom grabeži.

"Želite bypassati zakon da umjesto lokalne samouprave dozvole izdaje Vaš kurir Bačić", rekla je Benčić i spomenula i Bandićev GUP koji je, kako kaže, Vlada sad "prepisala u Zakon koji će vrijediti za cijelu Hrvatsku".

O zdravstvenoj skrbi stranih radnika

9.45 - Nezavisni zastupnik Armin Hodžić postavio je prvo pitanje ministrici zdravstva Ireni Hrstić. Upitao ju je o zdravstvenom osiguranju djece ljudi koji su stranci u RH. Istaknuo je da po djetetu oni moraju plaćati po 120 eura mjesečno kako bi imali osiguranje te ga zanima mogu li oni stranci, koji rade u Hrvatskoj, osigurati zdravstveno osiguranje svojoj djeci.

Ministrica Hrstić odgovorila mu je da je tim pitanjem otvorio važnu temu koja je vezana za djecu kao najranjiviju skupinu u svakom društvu.

"Važno je da radimo na aktualnom stanu i na svim procesima koji mogu poboljšati zdravstvenu skrb djece", rekla je Hrstić i dodala da Vlada radi na poboljšanju cijene i usluge zdravstvene skrbi.

"Oni koji rade u Hrvatskoj imaju zdravstvenu skrb koju im osiguravaju poslodavci, pa tako na to imaju pravo i djeca. Ako govorimo o privremenom boravku, onda roditelji moraju plaćati zdravstvenu zaštitu. Cijena je ovisna o osnovici zbog čega je porasla naknada za zdravstvenu zaštitu djece", rekla je Hrstić i dodala da su poboljšanja uvijek moguća.

