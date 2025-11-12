Uskoro obvezna zimska oprema na prometnicama, jeste li promijenili gume?

BILI SMO KOD VULKANIZERA /

Imali novi ili stari automobil, za tri dana na zimskim dionicama prometnica svi moraju imati i zimsku opremu. Kod vulkanizera je već gužva, studeni je mjesec kada svi hrle na zamjenu guma.

Damir Hrnčić, voditelj prodaje u vulkanizerskom servisu potvrdio je da su ovih dana poprilično velike gume, a da čekanje ovisi o dobu dana. "Sam posao zamjene traje nekih pola sata, ovisno o stanju automobila", kazao je.

Pitali smo stručnjaka zašto je važno imati zimske gume i koji su to sigurnosni aspketi. "Karakteristike zimske gume su mekša smjesa i bolje prijanjanje na cesti pogotovo ispod 7 stupnjeva Celzija", kazao je Hrnčić. Više doznajte u javljanju Borisa Miševića.