Hrvati i u ovome obaraju rekorde, ne štedimo ni malo: Koji su nam najprimamljiviji?

Kad je kupnja automobila u pitanju Hrvati očito ne štede. U prvih deset mjeseci ove godine registrirano je više od 60 tisuća novih automobila, što je novi rekord od 2019. godine, ali i rast od 8 posto u odnosu na lani. Uz to, raste i prodaja rabljenih vozila – benzinci i hibridi i dalje su najtraženiji, dok električni automobili još uvijek čine tek mali dio tržišta.

Da bi pronašao automobil koji mu odgovara, Zagrepčanin Ivan Josipović čekao je mjesecima. „Gledali smo automobil do nekih 40 tisuća eura i da ima ispod 100 tisuća kilometara. Ovaj malo prelazi tu cijenu? Tako je, ali s obzirom na kilometražu, možda bi mogli povećati taj iznos koji bi dali za automobil“, objašnjava Ivan.

Kupci rabljenih vozila, kažu trgovci, najčešće traže što manje kilometara, što mlađe godište i što nižu cijenu.

„Budžet koji ljudi imaju za rabljena vozila, govorimo o većini kupaca – to se kreće od 10 do 25 tisuća eura. Manji dio njih ide od 30 do 50 tisuća, a postoji i skupina koja želi uštedjeti na luksuznim vozilima pa kupuje ona stara godinu dana – čija je vrijednost oko 100 tisuća eura“, pojašnjava Ivan Pehar, direktor salona rabljenih vozila u Zagrebu.

Uvoz rabljenih vozila najveći u šest godina

Tržište automobila u Hrvatskoj, sudeći po brojkama, cvate kao u najboljim godinama. Samo ove godine u zemlju je stiglo gotovo 80 tisuća rabljenih vozila – što je najveći uvoz u posljednjih šest godina.

„Najčešće nam dolaze vozila iz Zapadne Europe, ponajviše iz Njemačke, i to je brojka koja se kreće oko 75 do 76 tisuća u prvih deset mjeseci ove godine. Uglavnom su to automobili stari sedam i pol do osam godina u prosjeku, što nažalost neće bitno doprinijeti pomlađivanju voznog parka u Hrvatskoj“, kaže Tomislav Škreblin, pomoćnik Uprave za tehničke poslove Centra za vozila Hrvatske.

Osim rabljenih, rekord u prodaji ruše i novi automobili. Prema podacima Centra za vozila Hrvatske, najprodavanija marka u prvih deset mjeseci ove godine je Škoda, slijede Volkswagen, Opel, Renault i Suzuki.

„Vidimo da je porast novoregistriranih novih vozila iz godine u godinu u rastu. Tako smo, primjerice, u 2024. imali 57 tisuća novoregistriranih vozila u prvih deset mjeseci, dok ih ove godine imamo oko 62 tisuće, što je porast od 8 posto. Nikad više, od 2019. godine, broj vozila u Hrvatskoj neprestano raste“, dodaje Škreblin.

Kinezi osvajaju tržište

Na hrvatske ceste sve češće stižu i kineski automobili, koji su zbog niže cijene sve privlačniji kupcima. No, trgovci upozoravaju da bi njihova vrijednost za nekoliko godina mogla biti upitna.

„Tu će biti najveći problem ostatka vrijednosti tih vozila, tj. prodaja tih vozila kao rabljenih za četiri do pet godina. Trenutačno ta vozila nisu prisutna na tržištu, nemaju izgrađen brend i vi ćete imati problem kada ga kao rabljenog budete prodavali jer će njegova vrijednost biti upitna. Iz tog razloga ta su vozila jeftinija, a u konačnici mogu biti značajno skuplja od europskih“, upozorava Pehar.

Ako se ovakav trend nastavi, Hrvatska bi do kraja godine mogla srušiti i rekord iz 2008. godine, kada je registrirano gotovo 90 tisuća novih automobila.