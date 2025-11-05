Pogledajte koji automobili su najprodavaniji u Hrvatskoj: 'Kinezi' opasno nadiru...

PADAJU REKORDI /

Foto: Costfoto/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Podaci za listopad pokazuju da je tijekom toga mjeseca registrirano 5.158 novih automobila, što je za 798 komada odnosno 18,3 posto više nego u listopadu prošle godine.
Tržište novih automobila u Hrvatskoj i dalje raste. U listopadu je prodano 5158 novih automobila što je 18,3 posto više nego prošle godine u isto vrijeme, dok se na godišnjoj razini također bilježi rast od 4754 komada ili 8,5 posto.

U Hrvatskoj je tako u prvih deset mjeseci prodano 60.896 novih automobila što je prema statistikama dosad najveći broj prodanih automobila u Hrvatskoj u prvih deset mjeseci u godini.

U galeriji pogledajte koje su bile najprodavanije marke i modeli, ali i gdje su sada 'Kinezi' kojih na hrvatskom tržištu do prije koju godinu nije ni bilo. 

5.11.2025.
13:22
danas.hr
Wang Dongzhen/xinhua News/profimedia
Prodaja AutomobilaAutomobiliKineski AutomobiliByd AutoMgVolkswagenškodaOpelToyota
