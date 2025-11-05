Požar ogolio sve užase iz Doma u Tuzli, neviđena strahota: Dvije šnite kruha i žlica vrhnja...

U požaru koji je u utorak zahvatio Dom za starije u Tuzli poginulo je 11 ljudi, a 35 osoba zatražilo je liječničku pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Istražitelji su i dalje na mjestu nesreće kako bi utvrdili uzrok požara. Vatra je izbila u utorak iza 20 sati na sedmom katu zgrade doma gdje su smještene nepokretne osobe.

Direktor Doma za starije Mirsad Bakalović dan nakon tragedije podnio je ostavku, javljaju bh. mediji. Ostavka direktora Bakalovića potvrđena je iz same ustanove za brigu o starijim osobama. "To je najmanje što mogu učiniti kao čovjek. Razlog za ovaj potez je čisto ljudski", rekao je Bakalović, prenosi Faktor.ba

Posebno su zabrinjavajuće ispovijesti drugih štićenika doma. Propitkuje se i odluka kojom su najteži slučajevi, poput nepokretnih ljudi, bili smješteni na najvišim katovima zgrade. Zbog tragedije sve nadležne službe su u stalnom zasjedanju. U tijeku je kolegij Gradskog vijeća Tuzle, a najavljeno je da će se nakon njega održati i kolegij gradonačelnika Tuzle.

11 mrtvih, pet u teškom stanju

Najmanje 11 ljudi poginulo je u velikom požaru koji je zahvatio u utorak navečer Dom za umirovljenike u Tuzli. Još 35 ljudi je u bolnici, a petero njih je u teškom stanju. "Pet pacijenata je na respiratoru i u izuzetno su teškom stanju. Kod hospitaliziranih pacijenata dijagnosticirane su ozljede zbog udisanja dima, odnosno štetnih tvari prilikom sagorijevanja", navode iz tuzlanske bolnice.

Na mjestu događaja bio je i tuzlanski fotoreporter Faruk Begtašagić koji je na svome Facebook profilu opisao teške trenutke koje su proživljavali svi koji su došli pomoći ili potražiti svoje članove obitelji. Scene koje nikada neće zaboraviti. "Vatra je gutala doslovno posljednji kat Doma penzionera u Tuzli. U ulozi fotoreportera sam evo više od deset godina, a večerašnji događaj je nešto najpotresnije ikada što doživjeh", napisao je.

"Dolaze vatrogasne jedinice, policijska vozila, saniteti... Crveno-plava svjetla obasjavaju južnu magistralu. Počinju dolaziti članovi obitelji ljudi koji borave u Domu. Odjednom, s jedne strane svjedočim sreći onih koji su ugledali svoga oca na prozoru, mašu, 'tata, tata...', dok s druge strane prilaze oni koji o svojim ne znaju ništa. 'Molim te, provjeri što je s bakom'. Suze u očima. Neizvjesnost", piše dalje Faruk.

"Pripadnici službi donose boce s kisikom. Medicinari, doktori iznose povrijeđene. Ne smijem da pogledam. U tim trenucima vatrogasci i policajci izlaze na glavni ulaz kašlju, povraćaju, jedva dolaze do daha... Oznojeni i s pogledom koji nosi ponos, ali i iscrpljenost u hladnoj novembarskoj noći. Herojski. Dali sve od sebe. U ovim trenucima dolaze tužne vijesti. Nekoliko osoba izgubilo je život. Ya Rabbi... Previše boli u ovoj hladnoj novembarskoj noći. Previše", napisao je.

Vijećnica upozoravala na uvjete ispod dostojanstva

Prije nepuna dva mjeseca, vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Tuzla, Dragana Gagro Berberović, skrenula je pozornost javnosti na uvjete u kojima borave korisnici Doma umirovljenika Tuzla. Objavljeni video i fotografije uznemirili su javnost, a rukovodstvo Doma pokrenulo je postupak protiv Gagro Berberović.

"Uprava je imala više nego dovoljno vremena da popravi stanje i tako spriječi da vapaji za dostojanstvenim životom i radom dođu do političara i cjelokupne javnosti", upozorila je tada Naša stranka.

Tada su istaknuli da ukazivanje na vlagu, neurednost, lošu kvalitetu hrane, mobing, uvrede i nezadovoljstvo korisnika nisu medijska senzacija, nego pitanja dostojanstva i ljudskih prava.

'To nije hrana, to je poniženje'

"Ono što vidim jest vlaga, neurednost i ‘obroci’ od dvije kriške kruha i žlice vrhnja – to nije hrana, to je poniženje! Za ovo mi ne treba nitko da me uvjerava da je car gol.

Pregledala sam i jelovnik ustanove, sve je kako piše, ali ono što je napisano i ono što je stvarno – nije isto, ni količinski dovoljno. Za tu cijenu i hrana i uvjeti moraju biti bolji. Korisnici i skrbnici prijavljuju mobing, loše uvjete i nesposoban menadžment.

Iako se rukovodeće pozicije često dijele stranački i pogoduju pojedincima, ti pojedinci moraju biti sposobni upravljati javnim dobrom. Ako to ne rade – to je sramota svih nas koji imamo mogućnost javno ukazati i ukloniti nedostatke. Nadam se da će se pronaći rješenje za ovo. Vjerujem u novu gradsku upravu, pokazali su da žele poboljšanja i promjene.

Ne smijemo šutjeti – ovo je pitanje dostojanstva naših starijih i zaposlenika kojima smo mi građani poslodavci, a nitko u naše ime nema pravo ponašati se kao gazda na javnom dobru, nego isključivo profesionalno i odgovorno", poručila je vijećnica.

