Horor u Tuzli: Deset mrtvih i 20 ozlijeđenih! 'Gore ima ljudi koji prikovani za krevet'

U požaru koji je u utorak navečer buknuo u Domu za starije Tuzla poginulo je, prema preliminarnim informacijama 10 štićenika dok je medicinski zbrinuto oko 20 osoba, priopćili su iz MUP-a Tuzlanskog kantona, prenose lokalni mediji, a sućut obiteljima izrazio je i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, ocijenivši ovaj tragični događaj katastrofom ogromnih razmjera.

"Tijela smrtno stradalih bit će prebačena u Komemorativni centar radi identifikacije i obdukcije. Na mjestu događaja nalazi se očevidna ekipa, a očevid će biti proveden kada se za to steknu uvjeti, s ciljem utvrđivanja uzroka požara i svih drugih činjenica važnih za istragu", navodi se u priopćenju MUP-a.

Kako prenose lokalni mediji, iz Doma umirovljenika Tuzla potvrdili su kako je požar buknuo u utorak u 20,45 sati na sedmom katu.

Među ozlijeđenima policajci, vatrogasci, zaposlenici Doma...

"Brzom intervencijom požar su stavili pod kontrolu i ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne postrojbe Tuzla, uz podršku Profesionalne vatrogasne postrojbe Srebrenik te dobrovoljnih vatrogasnih društava Gornja Tuzla i Tuzla, kao i Uprave policije MUP-a TK", priopćili su iz Doma.

Korisnicima s ugroženih katova pripadnici Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla pružili su medicinsku pomoć, nakon čega su smješteni na niže katove ustanove, dodali su.

"Medicinsku pomoć ugroženima pružalo je i medicinsko osoblje domova zdravlja Lukavac, Srebrenik i Kalesija. Ozlijeđeni pacijenti zbrinuti su u UKC-u Tuzla, a među ozlijeđenima su, osim korisnika ustanove, i pripadnici policije, vatrogasci, medicinski radnici te zaposlenici Doma umirovljenika Tuzla", naveli su.

'Vidjela sam zapaljene krhotine kako padaju'

"Živim na trećem katu, pogledala sam kroz prozor i vidjela zapaljene krhotine kako padaju odozgo. Potrčala sam u hodnik. Na gornjim katovima ima ljudi koji su prikovani za krevet", ispričala je za BHRT vidno potresena štićenica Doma Ruža Kajić.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izrazio je sućut obiteljima stradalih, ocijenivši ovaj tragični događaj "katastrofom ogromnih razmjera".

"Planiramo doći i kao Federalna vlada sudjelovat ćemo u sanaciji štete koja je nastala, kao i u zbrinjavanju korisnika, koji vjerojatno neće moći u dogledno vrijeme koristiti Dom i usluge Doma", rekao je Nikšić za BHRT.

'Neki ljudi su bili neodgovorni...'

Govoreći o nadzoru domova te narednim koracima, premijer je istaknuo važnost sustavnih kontrola i koordinacije između razina vlasti.

"U narednom razdoblju oformit ćemo tim Vlade FBiH koji će obići institucije u nadležnosti Federacije, a zatražit ćemo i od kantonalnih lokalnih vlasti da učine isto za institucije u svojoj nadležnosti kako se u ovakvim situacijama ne bi davale paušalne informacije. Večeras smo čuli mnogo informacija od štićenika, da su neki ljudi bili neodgovorni i da se nisu pridržavali svih uputa. U svakom slučaju, trebamo pričekati da se utvrdi što je konkretno izazvalo ovu tragediju", rekao je.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić kazao je za BHRT da se s gradonačelnikom trenutno traži rješenje za privremeni smještaj ostalih štićenika Doma, a pomoć i podršku ponudio je premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk.

"Sve naše kapacitete, smještajne, medicinske i druge, stavljamo na raspolaganje. Večeras smo svi Tuzlaci, neka ovo bude trenutak zajedništva i podrške porodicama koje su izgubile najmilije. U moje lično ime, kao i Vlade KS, iskrena sućut", poručio je Uk.

