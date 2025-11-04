ŠIRE SE PRVE SNIMKE /

Strava u Tuzli! Buknuo požar u Domu za starije, najmanje sedam mrtvih

Prema posljednjim informacijama, pet je osoba prevezeno u bolnicu, a pacijenti i dalje pristižu

4.11.2025.
22:53
danas.hr
Klix.ba
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U požaru koji je večeras zahvatio jedan kat zgrade Doma za starije i nemoćne u Tuzli poginulo je sedam osoba, javlja Dnevni avaz.

Moguće je da broj žrtava bude i veći.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, ekipe su na terenu.

Prema posljednjim informacijama, pet je osoba prevezeno u bolnicu, a pacijenti i dalje pristižu.

Požar je ugašen nešto iza 22 sata i u tijeku je očevid kako bi se utvrdili uzroci ove tragedije.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatna snimka iz zraka: Pogledajte kako izgleda požar snimljen iz zrakoplova

TuzlaPožarDom Za Starije I NemoćneStarački Dom
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠIRE SE PRVE SNIMKE /
Strava u Tuzli! Buknuo požar u Domu za starije, najmanje sedam mrtvih