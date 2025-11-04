Strava u Tuzli! Buknuo požar u Domu za starije, najmanje sedam mrtvih

U požaru koji je večeras zahvatio jedan kat zgrade Doma za starije i nemoćne u Tuzli poginulo je sedam osoba, javlja Dnevni avaz.

Moguće je da broj žrtava bude i veći.

Kako je potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, ekipe su na terenu.

Prema posljednjim informacijama, pet je osoba prevezeno u bolnicu, a pacijenti i dalje pristižu.

Požar je ugašen nešto iza 22 sata i u tijeku je očevid kako bi se utvrdili uzroci ove tragedije.

