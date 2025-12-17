FREEMAIL
Potres na Jugu Hrvatske, u 10-ak minuta ispisali i 250 komentara: 'Ljuljanje kreveta, neugodan osjećaj'

Foto: Screenshot X

Podrhtavanje tla osjetili su i u susjednoj BiH, čak i u Sarajevu.

17.12.2025.
23:26
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot X
Potres jačine 4,4 po Richterovoj ljestvici zatresao je u srijedu navečer jug Hrvatske.

Kako su objavili na platformi EMSC, epicentar mu je bio u Jadranskom moru, oko 30 kilometara od Pelješkog mosta, na dubini od 10 kilometara. Tlo se zatreslo oko 23.08 sati.

Mnogi su ga osjetili i u svega desetak minuta zabilježeno je gotovo 250 komentara, a potres su osjetili i brojni građani u Bosni i Hercegovini.

Netko iz mjesta Petrača napisao je: „Kupari, Župa Dubrovačka, lagano se zatreslo“, dok je drugi iz tog mjesta naveo: „Kratko, ali se osjetilo“. Iz Mokošice navode da se dobro osjetilo, dok je komentar iz Zatona glasio: „Drhtanje“.

U Slanom je netko napisao: „Dobro i kratko“, dok je netko iz Dubrovnika kratko naveo: „Dobar“. U Opuzenu su ga također osjetili: „Ljuljanje kreveta, neugodan osjećaj.“

Potres su osjetili čak i u Sarajevu: "Jedva osjetno".

PotresEmsc
