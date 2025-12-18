Dramatična poruka prije ključnog samita za Ukrajinu: 'Ili novac danas ili sutra krv'

Samit čelnika Europske unije, koji počinje u četvrtak, ne smije se završiti bez odluke o financiranju Ukrajine, poručili su uoči sastanka predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

"Nećemo napustiti Europsko vijeće bez konačne odluke o financiranju ukrajinskih potreba za 2026. i 2027", rekao je po dolasku na samit Antonio Costa.

"Podržavam izjavu predsjednika Europskog vijeća da ne možemo završiti samit bez rješenja za financiranje Ukrajine u sljedeće dvije godine", rekla je je von der Leyen. Financiranje Ukrajine ključna je tema samita 27-orice, kojima se u četvrtak pridružio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Dvije opcije na stolu

Na stolu su dvije opcije koje je predložila Komisija. Prva je zajedničko zaduživanje za što bi jamčio europski proračun, a druga beskamatni zajam Ukrajini na temelju zamrznute ruske imovine koji bi trebala vratiti tek ako i kada Rusija plati ratnu odštetu. Za prvu opciju potrebna je suglasnost svih država članica koju je u ovoj situaciji nemoguće dobiti, a za druga je dovoljna kvalificirana većina.

Međutim, reparacijski zajam nailazi na nepopustljiv otpor Belgije u kojoj se nalazi većina zamrznute ruske imovine, a još nekoliko zemalja je skeptično u pogledu korištenja suverene imovine jer bi to bilo bez presedana.

Njemački kancelar Friedrich Merz najveći je zagovornik reparacijskog zajma. "Znate moj stav, želim da zamrznutu rusku imovinu koristimo za financiranje Ukrajine. Ne vidim bolju opciju", rekao je Merz, dodajući da ima dojam da će se postići dogovor.

'Novac danas ili krv sutra'

"Danas je pred nama jednostavan izbor: ili novac danas ili krv sutra", rekao je poljski premijer Donald Tusk. Dodao je da tu ne govori o Ukrajini, nego o Europskoj uniji. "Na nama je da donesemo odluku i to je pitanje sati. Mislim da svi europski čelnici konačno moraju preuzeti odgovornost", rekao je Tusk.

Druga važna tema koja bi se mogla nametnuti je pitanje zaključivanja ugovora sa zemljama Mercosura, južnoameričkog bloka koji čine Argentina, Brazil, Urugvaj i Paragvaj.

Države članice trebaju donijeti odluku o tome kvalificiranom većinom kako bi predsjednica Komisije Ursula von der Leyen mogla otputovati u subotu u Brazil i potpisati taj trgovinski sporazum. Međutim, dvije velike zemlje Francuska i Italija traže da se to odgodi. Budući da se radi o dvije velike zemlje, one bi mogle lako okupiti blokirajuću manjinu.

"O tom sporazumu pregovora se već 25 godina i sada je vrijeme da se donese odluka. Ako Europska unija želi ostati vjerodostojna u globalnoj trgovinskoj politici, tada se odluke moraju donijeti sada", rekao je njemački kancelar Merz.

"Iznimno je važno da dobijem zeleno svjetlo za potpisivanje sporazuma", rekla je predsjednica Komisije von der Leyen. Istaknula je da EU i Mercosur imaju tržište od 700 milijuna potrošača. Dodala je da se Europska unija mora osloboditi od ovisnosti o drugima te da se to može postići mrežom sporazuma o slobodnoj trgovini, a da sporazum s Mercosurom ima “središnje mjesto” u toj mreži sporazuma.

