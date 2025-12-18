Ukrajina na rubu bankrota, Putin u niskom startu čeka ishod današnjeg sastanka

Čelnici EU-a sastat će se u četvrtak u Bruxellesu kako bi pokušali dogovoriti isplatu 210 milijardi eura za pomoć u financiranju rata Ukrajine s Rusijom. Danas je ključan dan jer ukrajinski saveznici žele dokazati da još uvijek imaju važnu ulogu u budućnosti sukoba - sa ili bez podrške Donalda Trumpa.

Novac, koji dolazi od ruske imovine zamrznute nakon potpune invazije Moskve na Ukrajinu 2022. godine, uglavnom se drži u klirinškoj kući Euroclear sa sjedištem u Belgiji, piše Sky News. Novac se smatra ključnim za sposobnost Ukrajine da nastavi borbu, jer zemlji početkom 2026. prijeti bankrot ako ne primi više međunarodne pomoći. To znači da Kijev više neće moći plaćati vojnike, policiju i državne službenike ili kupovati oružje za obranu.

Sinoć je Volodimir Zelenski, za kojeg se očekuje da će danas izvijestiti čelnike EU, napisao na X-u: "Rezultat koji Europa proizvodi - mora natjerati Rusiju da osjeti da je njezina želja za nastavkom rata sljedeće godine besmislena, jer će Ukrajina imati podršku. To je u potpunosti na Europi."

Utrka s vremenom

Belgijska vlada je do sada sprječavala taj potez zbog straha da će malu zemlju izložiti ruskim pravnim akcijama u budućnosti. EU se utrkuje pronaći rješenja za zabrinutost Belgije, uključujući donošenje zakona o hitnom postupku koji osigurava sankcije protiv Rusije na neodređeno vrijeme, zamjenjujući potrebu za njihovim obnavljanjem svakih šest mjeseci i time je izolirajući od glasova veta država članica EU sklonih Rusiji poput Mađarske i Slovačke.

Belgija također želi jamstva da će sve članice EU dijeliti sve financijske troškove ruskih akcija protiv nje. SAD, koji je do sada dao milijarde dolara Kijevu, gubi interes pod Donaldom Trumpom i više se ne može osloniti na njegovu financijsku potporu.

Prije je EU davala kamate ostvarene od zamrznute imovine Ukrajini, ali je bila zabrinuta da bi to moglo destabilizirati gospodarstvo eurozone ako bi se sama dotaknula imovine. To se, međutim, promijenilo jer su potrebe Ukrajine postale akutnije, a strahovi od širih imperijalističkih ambicija Rusije porasli su posljednjih mjeseci.

Smanjenje ovisnosti o SAD-u

Otključavanje zaplijenjene ruske imovine također se smatra načinom da se Bruxellesu kupi veći utjecaj u mirovnim pregovorima, kao i da se smanji ovisnost Kijeva o Washingtonu.

Njemački kancelar Friedrich Merz, koji je vodio kampanju za oslobađanje sredstava, upozorio je da će "Europa biti teško oštećena godinama" ako ne uspiju u glasovanju i da "ovaj korak nije usmjeren na produljenje rata, već na što brži završetak rata". Ukratko, posljedice korištenja zamrznute imovine sada se smatraju manje rizičnima od posljedica nepoduzimanja ove akcije.

Trump je želio da se novac uloži u dva američka investicijska fonda, što EU odbija. Američki predsjednik nedavno je oštro kritizirao europske čelnike, a EU sastanak u četvrtak vidi kao priliku da pokaže svoju snagu i jedinstvo. Teoretski, EU bi mogla usvojiti politiku većinom glasova, čime bi marginalizirala belgijsku vladu, ali dužnosnici nerado kreću tim putem iz straha od otuđenja Belgije i izazivanja diplomatskog raskola u savezu.

Mnogo toga ovisi o sastanku. Ako EU ne uspije proći glasovanje, njezin će kredibilitet pretrpjeti težak udarac. Vjerojatno će postati još irelevantnija u mirovnim pregovorima, a Vladimir Putin bi mogao pokušati iskoristiti podijeljenu Europu.

