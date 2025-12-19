Nevjerojatan slučaj na tržištu nekretnina u Zagrebu! Jedan stan – dva vlasnička lista

A DA NISU BILI POŠTENI /

Ono što su o stanu na šestom katu zgrade u Zagrebu znali kupac i prodavatelj bilo je da je to trosoban stan od 77 četvornih metara, ali nitko nije znao da jedan stan ima dva vlasnička lista.

Sanjin Rastovac, vlasnik agencije za nekretnine, pojašnjava: "Izvukli smo vlasnički list, našli kupca i napravili kupoprodajni ugovor. Javio nam se prodavatelj rekavši da ne vidi nigdje spomenutu hipoteku za stan. Mi smo rekli da nema hipoteke, on nas je uvjeravao da hipoteku plaća već godinama."

Bili su pošteni, ali da nisu, bilo bi svašta.