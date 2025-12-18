Bakterija legionela u zagrebačkom vrtiću i na bazenu Mladosti

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

RODITELJI ZABRINUTI /

U vrtiću na zagrebačkoj Trešnjevci otkrivena je bakterija legionela u sustavu tople vode.

Pronađena je tijekom redovitog ispitivanja vode. Legionela je potvrđena i na malom bazenu Sportskog parka Mladost. Više o tome pročitajte OVDJE.

Vrtić je privremeno zatvoren, a djeca su prebačena u drugi objekt.

Nije zabilježen nijedan slučaj oboljenja kod djece, a ni među zaposlenicima. Više pogledajte u videu