Bakterija legionela u zagrebačkom vrtiću i na bazenu Mladosti

'PRETRES' POLITIČARA /
Zbog božićnice u bonovima, pokreću postupak protiv jedne gradonačelnice, drugoj opalili kaznu
U vrtiću na zagrebačkoj Trešnjevci otkrivena je bakterija legionela u sustavu tople vode.
Pronađena je tijekom redovitog ispitivanja vode. Legionela je potvrđena i na malom bazenu Sportskog parka Mladost. Više o tome pročitajte OVDJE.
Vrtić je privremeno zatvoren, a djeca su prebačena u drugi objekt.
Nije zabilježen nijedan slučaj oboljenja kod djece, a ni među zaposlenicima. Više pogledajte u videu