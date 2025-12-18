Iz Zavoda otkrili što je najvažnije napraviti kada se otkrije Legionela

VRTIĆ ZATVOREN /

U zagrebačkom vrtiću u Selskoj ulici otkrivena je bakterija Legionella u sustavu tople vode. Pronađena je tijekom redovitog ispitivanja vode. Vrtić je privremeno zatvoren, a djeca su prebačena u drugi objekt. Nije zabilježen nijedan slučaj oboljenja kod djece, a ni među zaposlenicima. Danas se provodi ispiranje vodovodnog sustava, nakon čega će se provesti nova analiza. Uzorkuje se i voda u osnovnoj školi koja se nalazi u istom objektu. Djeci je preporučeno da ne piju vodu iz vodovoda već iz cisterni s pitkom vodom koje su postavljene ispred škole.

Legionella se prenosi udisanjem aerosola, odnosno sitnih čestica iz sustava klimatizacije ili vodovodnih cijevi gdje se bakterije razmnožavaju. Manifestira se kao upala pluća ili bolest slična gripi. Ne prenosi se s čovjeka na čovjeka, a liječi se antibioticima.

"Kada se u sustavu utvrdi prisutnost Legionelle u znatnoj mjeri onda se u tim slučajevima provode korektivne mjere koje su u ovom slučaju propisane u vrtiću tako da se prvo istraži uzrok onečišćenja vodovodnog sustava Legionellom, a još važnije da se zabrani pitka voda, odnosno korištenje pitke vode na slavinama. Mora se na svakoj slavini staviti natpis da voda nije za piće te se djeci osigurati voda za piće", rekla je Jasna Bošnir, voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju u NZJZ-u Dr. Andrija Štampar.