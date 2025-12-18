FREEMAIL
ODUSTAJU I PRODAVAČI? /

Podnio najveću žrtvu: Badnjak bez njega je nezamisliv, ali cijene su ga 'ubile'

Na zagrebačkoj tržnici bakalar se prodaje za 100 eura po kilogramu. Stoga i ne čudi što dio građana traži alternativu

18.12.2025.
10:24
Maja Lipovšćak Garvanović
Rtl Danas
Zvijezda Badnjaka, bakalar, ove godine zbog cijene mogao bi postati nedostižan mnogima. Cijena mu je na pojedinim mjestima za kilogram -  troznamenkasta. Na zagrebačkoj tržnici prodaje se za 100 eura. Stoga i ne čudi što dio građana traži alternativu.

"Za Badnjak srdelica, prava jadranska“, kaže Snježana iz Zagreba. Neki su već pronašli jeftinije varijante. Ivan iz Splita kaže: "Ovo je 10 što ja kupujem. To je kao zamrznuti. Ne ovaj suhi."

Od bakalara je odustao i dio prodavača. Prodavačica u ribarnici Milena Bosančić kaže: "Imam usoljeni, i imam svježi bakalar 25 Eura, usoljeni je 35, suhi je preskupi oko 100, njega ne držim jer nema prilike ga tko za kupit."

Ipak, u supermarketima, sušeni se može naći i u pola cijene. "Po 50 i 60, ovo je 60 deka, oko 35 eura sam platio", kaže Boris iz Splita. Smatra da je dobro prošao i nije jedini koji misli da se za bakalar isplati dati više. "Bez obzira na cijenu, uzet ću bakalar, isplativije je. Ako uzmem kilu bakalara, mogu napravit na bjanko, na brudet i ima za cilu familiju", objašnjava Marija iz Splita. 

Podnio najveću žrtvu: Badnjak bez njega je nezamisliv, ali cijene su ga 'ubile'
Foto: Rtl Danas

Postao najveća žrtva inflacije

Od 10 eura za smrznuti, 50 eura za sušeni u supermarketima pa sve do 100 eura, norveški je smrdljivac postao najveća žrtva inflacije, za razliku od njega cijene mesa ove godine iznenadile su – ali pozitivno! Barem tako tvrde trgovci. Mesar Dragan Nević kaže da ništa nije poskupilo: "Iste su cijene kao prošle godine, kao što evo možete vidjeti, ništa nije poskupilo."

Odojak je 10 eura, kao i purica, što je, uvjeravaju mesari, i jeftinije nego lani. Kad se sve to zbroji, bit će poznato koliko iznosi koja blagdanska košarica, a Nezavisni sindikati već sad najavljuju da će biti skuplja nego lani. I ondje su neugodno iznenađeni cijenom bakalara.

Izabela Delfa Mišić, gospodarska savjetnica Nezavisnih hrvatskih sindikata, kaže - i oni su primijetili poskupljenje: "Gdje cijena bakalara doseže čak i preko 70 eura za kilogram. Znamo da to nije riba zastupljena u Hrvatskoj, nego da je to uvozni proizvod. I na temelju svih poskupljenja, ovo je očekivan rast cijena za ribu koja nije iz Hrvatske."

Alternative: Ima srdela...

Da će si zbog Vladinih mjera blagdanske košarice baš svi građani moći priuštiti, smatra ministar Šušnjar: "Mi smo kako bismo olakšali svakodnevni život vodili računa i o predstojećim blagdanima, i o košarici proizvoda koja nam je potrebna."

Ipak za one kojima je 100 ili 50 eura za kilogram ribe previše, postoji alternativa: "Ima ribe od 4 eura, srdela do 10 eura stvarno raznolike, od  trlje od mola, kozica, stvarno se danas može naći", kaže Silvana Lasić. Ljiljana iz Zagreba pak misli da se treba 'odlijepiti od bakalara': "Pa nije bakalar sveto pismo, za boga miloga."

Uz toliko svježe jadranske ribe – to nije tako loš recept. 

Bakalar RibaCijenaBadnjak
