Poznat raspored reprezentativnih pauza: Evo kada ponovno gledamo Hrvatsku

Nogometni kalendar za 2026. godinu donosi nekoliko važnih promjena koje će izravno utjecati na reprezentacije, ali i na klupska natjecanja. FIFA je objavila termine međunarodnih pauza, razdoblja u kojima se zaustavlja većina ligaških natčecanja kako bi nacionalne momčadi mogle odigrati kvalifikacije, prijateljske susrete i velika turnirska natjecanja. Među njima je, naravno, i hrvatska reprezentacija.

Tijekom reprezentativnih prozora klubovi su obvezni pustiti svoje igrače na okupljanje nacionalnih selekcija, osim u slučajevima ozljeda ili suspenzija. Upravo zato najjače europske lige u tim razdobljima najčešće staju, dok niži rangovi ponekad nastavljaju natjecanje uz mogućnost odgode utakmica.

Iako su navijačima reprezentativne pauze prilika da vide nacionalne boje na djelu, mnogi klupski treneri ih dočekuju s oprezom zbog dodatnog opterećenja igrača i povećanog rizika od ozljeda.

Najveća novost stiže od rujna 2026. godine. Umjesto dvije odvojene pauze u rujnu i listopadu, FIFA uvodi jedan produženi reprezentativni prozor koji će trajati od 21. rujna do 6. listopada. U tom razdoblju reprezentacije će moći odigrati do četiri utakmice, što je dvostruko više nego u dosadašnjim terminima.

Cilj ove promjene je smanjiti učestala putovanja i olakšati logistiku, posebno igračima koji nastupaju daleko od svojih matičnih zemalja.

Osim tog jesenskog bloka, ostatak međunarodnog kalendara zadržava ustaljeni raspored:

23. – 31. ožujka (dvije utakmice)

1. – 9. lipnja (dvije utakmice)

9. – 17. studenoga (dvije utakmice)

Posebnu težinu ima lipanj i srpanj 2026., jer je tada na rasporedu Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, koje traje od 11. lipnja do 19. srpnja. Lipanjska reprezentativna pauza ujedno će poslužiti kao završna priprema prije odlaska na najveću svjetsku pozornicu.

Hrvatski navijači tako će reprezentaciju ponovno pratiti već u ožujku, dok će jesenski dio 2026. donijeti nešto drukčiji, ali intenzivniji raspored. Promjene u kalendaru jasno pokazuju da FIFA nastoji pronaći ravnotežu između klupskih obveza i reprezentativnog nogometa, a koliko će novi sustav biti uspješan, pokazat će vrijeme.

