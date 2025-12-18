FREEMAIL
Ukrajinac žestoko odbrusio Vučićevom ministru za komentare o hrvatskom teritoriju

Ukrajinac žestoko odbrusio Vučićevom ministru za komentare o hrvatskom teritoriju
Foto: Screenshot/x

Podsjetimo, na pitanje voditeljice, Bratina je izjavio da bi Hrvati, kao i Ukrajinci trebali platiti teritorijem

18.12.2025.
23:02
Maja Mahovlić
Screenshot/x
Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ukrajine Heorhij Tihi odgovorio je na izjavu ministra komunikacija Srbije, Borisa Bratine, koji je izjavio da Hrvati, kao i Ukrajinci, "zločine moraju platiti teritorijom", da bi "sačuvali dušu".

"Ministru komunikacija Srbije Borisu Bratini, koji je izjavio da Hrvati moraju platiti zločine teritorijom, baš kao i Ukrajinci, predlažemo da za svoje nepromišljene verbalne vježbe koristi teritorij vlastite zemlje. Kako kaže ukrajinska poslovica, muha ne ulazi u zatvorena usta", napisao je Tihi.

 

Podsjetimo, na pitanje voditeljice o izjavi europarlamentarca za Srbiju, Tonina Picule, koji je rekao da bi se "Srbija trebala odreći koncepta 'srpskog sveta' i destabilizacije susjednih država na koje ima utjecaj preko političkih opcija i pravoslavne crkve", Bratina je izjavio da bi Hrvati, kao i Ukrajinci trebali platiti teritorijem.

"Kao i Ukrajinci, oni to moraju platiti teritorijem, nema tu druge kazne. Naravno da nitko nema namjeru ići okolo i kažnjavati Hrvate, ali Hrvatska se mora kazniti na neki način za stravično sudjelovanje u Prvom drugom svjetskom ratu, posebno u Drugom svjetskom ratu i posebno od početka devedesetih godina, zapravo već nešto ranije, zapravo tijekom čitavog socijalizma jer su crvene ustaše vodile tu hrvatski dio komunističke partije", poručio je Bratina.

Ovu skandaloznu izjavu komentirao je i hrvatski ministar vanjskih poslova Goran Grlić-Radman. Više pročitajte OVDJE

