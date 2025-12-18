Ukrajinac žestoko odbrusio Vučićevom ministru za komentare o hrvatskom teritoriju

Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ukrajine Heorhij Tihi odgovorio je na izjavu ministra komunikacija Srbije, Borisa Bratine, koji je izjavio da Hrvati, kao i Ukrajinci, "zločine moraju platiti teritorijom", da bi "sačuvali dušu".

"Ministru komunikacija Srbije Borisu Bratini, koji je izjavio da Hrvati moraju platiti zločine teritorijom, baš kao i Ukrajinci, predlažemo da za svoje nepromišljene verbalne vježbe koristi teritorij vlastite zemlje. Kako kaže ukrajinska poslovica, muha ne ulazi u zatvorena usta", napisao je Tihi.

Podsjetimo, na pitanje voditeljice o izjavi europarlamentarca za Srbiju, Tonina Picule, koji je rekao da bi se "Srbija trebala odreći koncepta 'srpskog sveta' i destabilizacije susjednih država na koje ima utjecaj preko političkih opcija i pravoslavne crkve", Bratina je izjavio da bi Hrvati, kao i Ukrajinci trebali platiti teritorijem.

"Kao i Ukrajinci, oni to moraju platiti teritorijem, nema tu druge kazne. Naravno da nitko nema namjeru ići okolo i kažnjavati Hrvate, ali Hrvatska se mora kazniti na neki način za stravično sudjelovanje u Prvom drugom svjetskom ratu, posebno u Drugom svjetskom ratu i posebno od početka devedesetih godina, zapravo već nešto ranije, zapravo tijekom čitavog socijalizma jer su crvene ustaše vodile tu hrvatski dio komunističke partije", poručio je Bratina.

