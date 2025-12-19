Ludnica u Mostaru: Štimac i Zrinjski golom u 93. prošli u nokaut fazu Konferencijske lige

Zrinjski iz Mostara, kojeg vodi Igor Štimac, ostvario je velik uspjeh i plasirao se u nokaut fazu Konferencijske lige, nakon što je u posljednjem kolu ligaške faze odigrao 1-1 protiv bečkog Rapida na svom travnjaku.

Domaća momčad je od 11. minute bila u zaostatku, nakon što je Louis Schaub postigao vodeći pogodak za Rapid.

U napetoj završnici Zrinjski je uspio izjednačiti u trećoj minuti sučevog dodatka, autogolom Nenada Cvetkovića.

To je bilo dovoljno da Zrinjski sa sedam bodova izbori plasman u nokaut fazu natjecanja, što predstavlja najveći uspjeh u povijesti kluba na međunarodnoj sceni.

Zrinjski će 19. veljače u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala biti domaćin švicarskoj Lausanni ili londonskom Crystal Palaceu, što će biti određeno ždrijebom 16. siječnja. Uzvratne utakmice su na rasporedu 26. veljače.

