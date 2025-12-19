Sjajni Zadar na krilima Mazalina slomio i snažnu slovensku Iliriju

Košarkaši Zadra upisali su četvrtu pobjedu u 10. kolu skupine B regionalne ABA lige, na domaćem su terenu bili bolji od slovenske Ilirije sa 74-69 (22-11, 20-21, 15-17, 17-20).

Puno toga je usmjerila prva četvrtina koju su Zadrani dobili s 22-11. Mihailović, Žganec i Mazalin vodili su Zadar kroz prve dvije četvrtine i svaki od njih je postigao po 10 poena u uvodnih dvadeset minuta igre.

Tu stečenu prednost hrvatski predstavnik je održavao kroz cijelu utakmicu iako su se gosti početkom posljednje dionice približili na samo četiri poena. Tri minute prije kraja Zadrani su opet pobjegli, bilo je 71-61, čime je dvoboj i definitivno prelomljen.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lovro Mazalin bio je najbolji kod Zadra s 18 poena, 10 skokova i tri asistencije, dok je Marko Ramljak dodao 14 poena uz šest skokova. Vladimir Mihailović je dvoboj završio s 14 poena i sedam asistencija.

Na drugoj strani Mark Padjen je ubacio 20 poena, a tome je dodao osam asistencija i tri skoka.

Na vrhu ljestvice je Cedevita OIimpija s omjerom 8-1. Sedam pobjeda i dva poraza ima Budućnost, a šest pobjeda i tri poraza Crvena zvezda. Zadar sada ima omjer 4-6, a Ilirija dvije pobjede i osam poraza,

ABA liga, skupina B (10. kolo):

Zadar - Ilirija 74-69

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubimac navijača stoički podnosi nevolje: Mudražija za RTL otkriva hoće li na zimu otići iz Dinama