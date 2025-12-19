Tatjana Jurić: 'Moje je ozdravljenje bilo dug put. Ne bez posljedica'

U objavi kojom je najavila svoju prvu knjigu, poznata hrvatska voditeljica Tatjana Jurić (43) dala je naslutiti koliko je taj tekst za nju bio više od pukog pisanja. Tek posveta i prva stranica knjige otkrivaju punu težinu priče koju je odlučila učiniti javnom.

U knjizi otvoreno piše da bez nje ne bi bilo ni nje same. Ne samo u simboličnom smislu, nego doslovno. Opisuje kako je pisanje bilo ključno za očuvanje mentalnog zdravlja, a time i osobne cjelovitosti, sposobnosti za rad, stvaranje i samu egzistenciju.

"Moje je ozdravljenje bilo dug put koji je trajao godinama. Ne bez posljedica. Put dug upravo toliko da ojačam svijest da je daljnji osobni rad uvijek nužan, da ponovno uspostavim svoju mentalnu snagu i emotivnu stabilnost, da shvatim da su granice koje postavljamo prema okolini nužne bez obzira na našu empatiju, da se ponovno izgradim u svakom smislu i u konačnici, da pronađem istinskog partnera koji me danas voli, vrednuje i - uvažava.", napisala je.

Put koji nije bio njezin izbog

Knjiga, kako navodi, sažima put koji joj nije bio izbor, ali na kojem je danas zahvalna. Nije je pisala s namjerom objavljivanja, no s vremenom je shvatila da je upravo to nužno, piše u predgovoru. Ne zbog ispovijedanja, nego zbog odgovornosti. Željela je, vlastitim primjerom, ukazati na prešućene oblike isključivosti, manjak empatije u društvu i neartikuliranu mizoginiju koja često ostaje neprepoznata. Posebno ističe da želi da knjigu pročitaju žene koje same sebe dovode u pitanje.

"Svaki redak ove knjige znam napamet jer svaka mi je ta rečenica potvrda moga iskustva. I kada se moj um, i moje emocije, vrate u petlju samoispitivanja i traume, žaljenja i nostalgije, znam na kojoj sam stranici što zapisala. Još važnije, jako dobro znam i sve one zapisane, a neobjavljene stranice. Neobjavljene su jer ova knjiga nije nastala da ikome bude sudac; ova je knjiga nastala da svakome - bude vodič."

