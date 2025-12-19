Sanchez: 'Jako sam sretan i ponosan na naše igrače i navijače! Ovo je povijesni uspjeh'

"Jako sam sretan i vrlo ponosan na naše igrače i navijače. Ovo je povijesni uspjeh", izjavio je trener Rijeke Victor Sanchez, koji je poslije 46 godina Riječane doveo do "proljeća u Europi", nakon što je njegova momčad ostala neporažena na gostovanju u Krakovu protiv ukrajinskog Šahtara.

"Sada ćemo se što je bolje moguće pripremiti za ovaj izazov. Ne želimo da nam sljedeće utakmice budu posljednje u Europi ove sezone", rekao je španjolski strateg za službeni klupski portal, nakon utakmice u kojoj je odlično postavio taktiku protiv Šahtara, a koju su njegovi igrači vrlo uspješno sproveli u djelo.

"Znali smo da ćemo igrati protiv momčadi koja je vrlo dominantna, s igračima visoke kvalitete, izuzetno opasnima u igri 'jedan na jedan' u završnoj trećini. Mislim da smo odigrali vrlo čvrstu utakmicu u obrani. Dobro smo ih kontrolirali. Nisu stvarali ozbiljne prilike, većina njihovih pokušaja bila je s distance. Istodobno smo pokušavali stvarati i svoje šanse. Imali smo jednu vrlo čistu priliku za pogodak, ali je nismo iskoristili. To je bila naša prilika za ulazak među prvih osam. No na kraju smatram da je neriješen rezultat pravedan s obzirom na ono što se događalo na terenu."

Rijeka će 16. siječnja doznati hoće li 19. veljače gostovati u Poljskoj kod Jagiellonije ili na Cipru kod Omonije.

"Što god se dogodi, za nas je najvažnije imati mogućnost igrati uzvratnu utakmicu kod kuće, pred našim navijačima. To je jako važno i mislim da je ova momčad to zaslužila. Igrali smo vrlo stabilno, izgubili smo samo jednu utakmicu, i to uz igrača manje veći dio susreta u prvom kolu. Smatram da je momčad vrlo čvrsta i da napreduje iz tjedna u tjedan. Očekujemo da ćemo nastaviti s napretkom i dočekati ovaj izazov u još boljem stanju nego sada", zaključio je trener Rijeke.

