Vučićev ministar rekao da Hrvatsku treba 'kazniti', stigla oštra reakcija Hrvatske strane

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman oštro je osudio u četvrtak izjavu srbijanskog ministra informiranja Borisa Bratine, koji smatra da bi Hrvatska za svoje "ponašanje u prošlosti" trebala biti "kažnjena gubitkom teritorija" i nazvao to agresivnim, nedopustivim i skandaloznim.

Podsjetimo, srbijanski ministar informiranja i telekomunikacija Boris Bratina izrekao je jednoj srbijanskoj emisiji prorežimskog Informera šokantne izjave pa i to da se "Hrvatska mora kazniti - kao i Ukrajina - oduzimanjem teritorija".

"Hrvati, ako bi mogli spasiti dušu, to bi mogao biti pogled u sebe same. Ja znam da je to strašna scena – pogledati sami sebe, jer i najobičnijim ljudima teško je to učiniti, a kamoli takav refleksivni akt jedne nacije, jer oni bi zasigurno imali što vidjeti. Mislim da se oni se boje te velike kazne. I malo dijete očekuje kaznu kad napravi nešto loše."

Novinarka ga je pitom pitala "tko bi ih kaznio?"

Ministar Bratina je odgovorio: "Kao Ukrajinci, oni moraju platiti to teritorijem – nema tu druge kazne. Naravno da nitko nema namjeru ići okolo i ubijati Hrvate samo zato što su Hrvati – to je bezveze. Ali Hrvatska se mora kazniti za strašno sudjelovanje u Prvom svjetskom ratu, naročito u Drugom svjetskom ratu, i naročito do početka 90-ih i čitavog socijalizma, gdje su crvene ustaše vodile hrvatski dio Komunističke partije."

'Skandalozne i nedopustive izjave'

Grlić Radman je u četvrtak novinarima izjavio: "Svjedoci smo politički skandaloznih i nedopustivih izjava srbijanskog ministra za informiranje Borisa Bratine iz zemlje koja je bila agresor na Republiku Hrvatsku i ne samo na Hrvatsku. A sada vidimo i narativnu agresiju".

Hrvatski ministar je pritom dodao da se "trebamo svi zabrinuti zbog ovog narativa u susjedstvu".

Grlić Radman upozorava da se "ponovno pokušava kolektivno i moralno diskvalificirati hrvatski narod uz korištenje nekakvih metafora o takozvanoj krivnji, o tobožnjoj kazni", dodavši da takve izjave "ne doprinose dijalogu nego uznemiruju regionalni prostor zapadnog Balkana".

Na pitanje novinara hoće li Bratina biti proglašen personom non grata, Grlić Radman je rekao da "Hrvatska raspolaže svim instrumentima - diplomatskim, političkim, pravnim" te da "sve ono što je u skladu s dosadašnjom praksom, stoji na raspolaganju".

Neprihvatljivo ponašanje prema Piculi

Hrvatski ministar posebno je osudio "neprihvatljivo instrumentaliziranje" hrvatskog zastupnika u Europskom parlamentu Tonina Picule (S&D/SDP), izvjestitelja te europske institucije za Srbiju.

"Iznose se proizvoljne i netočne interpretacije i njegovih stavova. Njegove se riječi izvrću i dovodi ih u vezu s navodnim odricanjem identiteta ili teritorijalnim posljedicama", kazao je Radman.

"To ima za cilj skrenuti pozornost s konkretnih i mjerljivih političkih činjenica koje samo na vanjskopolitičkom polju, među ostalima, uključuju - neusklađenost Srbije sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije, odnosno neuvođenja sankcija Ruskoj Federaciji i nedostatka solidarnosti s Ukrajinom koja je žrtva vojne agresije, kao i neotvaranja klastera tri u pristupnim pregovorima i bojkota sastanka između država zapadnog Balkana i Europske unije", ističe Grlić Radman.

Šef hrvatske diplomacije poručio je Srbiji da je Hrvatska "svoju slobodu, suverenitet i teritorijalnu cjelovitost obranila legitimnim vojno-redarstvenim operacijama i snažnim diplomatskim djelovanjem" i pozvao je da konkretno doprinese rješavanju pitanja još 1740 nestalih osoba te odštete logorašima.

