POBUNA U BRUXELLESU? /

Fico raspalio: 'Ovo sa Srbijom nema veze s razumom'

Fico raspalio: 'Ovo sa Srbijom nema veze s razumom'
Foto: Martin Baumann/tasr/profimedia

Uvjeren je da tu zemlju kažnjavaju zbog njezinih stavova

17.12.2025.
22:10
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Martin Baumann/tasr/profimedia
Slovački premijer Robert Fico izjavio je u četvrtak da će na summitu EU-Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije te da ono što EU radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njezinih suverenih stavova.

Na sjednici Odbora za europske poslove slovačkog parlamenta rekao je da srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić namjerava bojkotirati sastanak Europskog vijeća "kao znak prosvjeda", te istaknuo da EU ne može kažnjavati zemlju zbog njezinih suverenih stavova, a istovremeno joj stvarati nove uvjete i obveze, javlja Tasr, a prenosi Blic.

"Ono što rade Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom", rekao je u vezi s pripremama Srbije za ulazak u EU.

Rekao je da je EU  u dubokoj krizi "čak i u tako osnovnim stvarima" kao što je njezino proširenje.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da neće ići u Bruxelles na samit EU-Zapadni Balkan jer smatra da mora zaštititi interese Srbije te je dodao da će Srbija svakako nastaviti europskim putem.

POGLEDAJTE VIDEO Moć krive interpretacije: Kod susjeda velika vijest postala zezancija Zorana Kesića u Direktu

SrbijaRobert FicoProširenje Eu
