ISTAKNUO ISKUSTVO /

Zlatko Dalić podijelio poruku u posebnom ozračju u Zagrebu

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Susret je okupio velik broj vjernika, a program je vodio fra Stjepan Brčina.

18.12.2025.
23:07
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić sudjelovao je na duhovnoj obnovi za muškarce održanoj u Bazilici svetog Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetom Duhu. Susret je okupio velik broj vjernika, a program je vodio fra Stjepan Brčina.

Duhovna obnova bila je namijenjena muškarcima koji žele zastati, preispitati vlastite životne prioritete i produbiti duhovnu dimenziju svakodnevice. Tijekom večeri slavila se sveta misa, održano je euharistijsko klanjanje te zajedničko slavljenje, a dolazak izbornika hrvatske reprezentacije privukao je dodatnu pozornost okupljenih.

Zlatko Dalić tom je prigodom podijelio osobno svjedočanstvo, govoreći o izazovima koje donosi vođenje ljudi, bilo u profesionalnom okruženju, poput sporta na najvišoj razini, bilo u privatnom životu. Posebno je istaknuo važnost vjere i povjerenja u Boga, kako u trenucima velikih uspjeha, tako i u razdobljima kada se suočava s neizvjesnošću i pritiskom.

Njegove riječi naišle su na snažan odjek među sudionicima, koji su u izbornikovim porukama prepoznali iskustvo čovjeka naviknutog na odgovornost, ali i potrebu za unutarnjom ravnotežom. Događaj je protekao u mirnoj i sabranoj atmosferi, uz poruku ohrabrenja i zajedništva.

