ŠOKANTNA TRANSFORMACIJA /

Nitko ga ne prepoznaje: Zvijezda hit serije izgubila 70 kilograma, više ne liči na sebe

Nitko ga ne prepoznaje: Zvijezda hit serije izgubila 70 kilograma, više ne liči na sebe
Foto: Jason Davis/getty Images/profimedia
Američki glumac i komičar Billy Gardell (56) posljednjih je godina privukao veliku pozornost javnosti ne samo svojim ulogama, već i impresivnom fizičkom transformacijom.
Američki glumac i komičar Billy Gardell (56), poznat po ulozi Mikea Biggsa u hit-seriji Mike & Molly, posljednjih je godina privukao veliku pozornost javnosti zbog impresivne fizičke transformacije. Gardell je izgubio više od 70 kilograma, a promjena nije prošla nezapaženo među obožavateljima.

Glumac je ranije otvoreno govorio o dugogodišnjim problemima s pretilošću, dijabetesom tipa 2 i zdravljem općenito, a upravo su zdravstveni razlozi bili glavni okidač za drastičnu promjenu načina života. Kombinacijom promjene prehrane, redovite tjelovježbe i medicinske pomoći, uključujući i barijatrijsku operaciju, Gardell je postupno došao do svoje nove linije.

U intervjuima je istaknuo kako mu transformacija nije donijela samo fizičku promjenu, već i novu energiju, samopouzdanje i kvalitetu života. Danas otvoreno poručuje kako mu je zdravlje postalo prioritet te da se prvi put u životu osjeća dobro u vlastitoj koži, a kako je izgledala njegova transformacija, pogledajte u našoj galeriji. 

19.12.2025.
7:07
Hot.hr
Profimedia/kolaž
Nitko ga ne prepoznaje: Zvijezda hit serije izgubila 70 kilograma, više ne liči na sebe