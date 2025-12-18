Šokantne fotografije s Epsteinovog imanja izule svijet iz cipela: 'Lolita', Bill Gates i djevojke za 1000 dolara

Demokrati u Nadzornom odboru Zastupničkog doma objavili su u četvrtak novi set fotografija s imanja osuđenog seksualnog prijestupnika i financijera Jeffreyja Epsteina, koje predstavljaju najnovije u nizu povremenih objava koje su posljednjih tjedana potaknule veliki interes oko toga tko je sve bio povezan s Epsteinom.

Nekoliko fotografija, koje su objavljene bez konteksta, prikazuju ukrajinsku putovnicu sa ženskom oznakom, filozofa Noama Chomskog u zrakoplovu s Epsteinom i Billa Gatesa koji pozira s djevojkom čije su lice demokrati prekrili.

Gates i Chomsky su prethodno tvrdili da su poznavali Epsteina, a također su se pojavljivali i na prethodnim fotografijama s imanja. CNN je kontaktirao predstavnike obojice muškaraca koji se nalaze na novo objavljenim fotografijama.

Gatesov glasnogovornik je ranije više puta porekao da je Epstein ikada radio za njega. Gates je prethodno rekao da žali što se sastao s Epsteinom.

Chomsky je prethodno odbio zahtjeve CNN-a za komentar. Poznato je da je jednom napisao preporuku za Epsteina, razgovarao s njim o znanosti i filozofiji te da ga je Epstein 2015. godine pozvao da odsjedne u jednom od njegovih domova.

Objavljena je i snimka zaslona isječka poruka u kojem se raspravlja o slanju djevojaka. "Ne znam, pokušajte poslati nekog drugog. Imam prijateljicu sutkinju koja mi je danas poslala nekoliko cura. Ali traži 1000 dolara po curi. Sad ću vam poslati djevojke. Možda bi netko bio dobar za J", piše u porukama, čiji se pošiljatelj ne zna.

No, osoba je poslala detaljan opis koji uključuje ime, visinu i mjere te težinu djevojke i napomenu da ima 18 godina te da dolazi iz Schengenskog prostora. Mnogi su detalji redigirani, no dob, kvačica pored Schengenskog prostora i spominjanje Rusije i dalje vidljivi.

Na objavljenim fotografijama su i slike dijelova ženskog tijela - stopala, leđa, vrata i prsa, na kojima su ispisani citati iz "Lolite", romana Vladimira Nabokova o muškoj seksualnoj opsesiji 12-godišnjom djevojčicom.

Demokrati su istaknuli da im s imanja nisu dostavili nikakav kontekst uz slike koje su podijeljene s odborom te su rekli da su ih objavili onako kako su zaprimljene, uz iznimku redakcija.

Članovi panela kazali su da si redigirali sve osobne podatke koji bi mogli otkriti žrtve ili preživjele, u slučajevima kada nije bilo poznato je li osoba na fotografijama bila žrtva Epsteinova zlostavljanja, prenosi CNN.

Demokrati u nadzornom odboru objavili su prošli tjedan dio fotografija koje su predane odboru s Epsteinovog imanja, dok je odbor predvođen republikancima dosad objavljivao dokumente i slike odjednom nakon što su ih zastupnici u potpunosti pregledali. Republikanci u odboru optužili su demokratske članove da "biraju" slike kako bi stvorili određeni narativ.

Prethodne fotografije s Epsteinovog imanja koje su objavili demokrati prikazivale su privatni otok pokojnog financijera i mnoge moćne osobe s kojima se družio.

Odbor predvođen republikancima nabavio je slike s Epsteinovog imanja kao dio svoje tekuće istrage. Odbor je do sada objavio desetke tisuća dokumenata, e-poruka i komunikacije.

Prije nekoliko dana, Demokrati su objavili drugih 19 fotografijama na kojima je i američki predsjednik Donald Trump, bivši predsjednik Bill Clinton, uz Gatesa i drugih utjecajnih osoba.

Na jednoj crno-bijeloj fotografiji, Trump se smiješi s nekoliko žena koje su pored njega. Lica žena su zacrnjena. Druga slika prikazuje Trumpa kako stoji pored Epsteina, a treća, manje jasna slika prikazuje ga kako sjedi pored druge žene, čije se lice također ne vidi. Nije jasno kada ili gdje su fotografije snimljene.

Glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson rekla je da je Trumpova administracija "učinila više za Epsteinove žrtve nego što su demokrati ikada učinili".

Skandal s Epsteinom već mjesecima predstavlja političku glavobolju za Trumpa, dijelom i zato što je svojim pristašama proširio teorije zavjere o Epsteinu. Mnogi Trumpovi birači vjeruju da su dužnosnici Trumpove administracije prikrili Epsteinove veze s moćnim osobama i prikrili detalje o njegovoj smrti, koja je proglašena samoubojstvom, u zatvoru na Manhattanu 2019. godine.

Trump i Epstein bili su prijatelji tijekom 1990-ih i početkom 2000-ih, ali Trump kaže da je prekinuo veze prije nego što se Epstein izjasnio krivim po optužbama za prostituciju. Trump je dosljedno negirao da je znao za Epsteinovo zlostavljanje i seksualnu trgovinu maloljetnicama.