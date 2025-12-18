Sjećate li se kad je Rijeka zadnji put igrala europsko proljeće? Zdravko Čolić je žario i palio

Nogometaši Rijeke prvi put nakon 1980. godine izborili su "europsko proljeće".

Do sada jedini put Riječani su dohvatili "eurosko proljeće" u sezoni 1979/80. kada su dogurali do četvrtfinala Kupa kupova u kojem su ispali od Juventusa.

Od tada momčad s Kantride, a od 2015. s Rujevice nikada nije prezimila u Europi. U Ligi prvaka je tri puta igrala kvalifikacije i nikad nije došla ni do skupine, dok u Kupu UEFA-e, odnosno Europskoj ligi od uvođenja skupina ili ligaške tablice nikad nije prošla skupinu u četiri navrata.

Ove godine je prvi put zaigrala u Konferencijskoj ligi i nakon više od četiri desetljeća čekanja opet je osvanulo europsko proljeće.

Svoj europski put 1979. godine Rijeka je, koju je tada vodio Miroslav Blažević, otvorila protiv belgijskog Beerschota. Nakon 0-0 u prvom susretu Rijeka je kod kuće pobijedila sa 2-1. Gosti su poveli u 34. minuti golom Stanislawa Gzila, izjednačio je Milan Radović u 44. minuti, a isti je igrač u 89. minuti donio pobjedu i prolaz.

U drugom kolu je slijedio ogled protiv Lokomotive iz Košica. Rijeka je u prvom susretu izgubila sa 0-2, a oba gola zabio je Kozak (29, 39). U uzvratu je Rijeka slavila sa 3-0, a utakmicu života odigrao je Damir Desnica, koji je zabio sva tri gola (2-11m, 43, 75).

Rijeka se tako našla u odabranom društvu osam najboljih ekipa Kupa kupova, uz velikane poput Barcelone, Arsenala, Valencije i idućeg suparnika Juventusa.

Na Kantridi je završilo bez golova, a torinska "Stara dama" koju je vodio Giovanni Trapattoni je pred svojim navijačima pobijedila sa 2-0 i prošla u polufinale. Strijelci za Juve bili su Franco Causio (5) i Roberto Bettega (72).

Juve je u polufinalu ispao od Arsenala, a u finalu je pobijedila Valencija.

