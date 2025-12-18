FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOLIKO JE PROŠLO? /

Sjećate li se kad je Rijeka zadnji put igrala europsko proljeće? Zdravko Čolić je žario i palio

Sjećate li se kad je Rijeka zadnji put igrala europsko proljeće? Zdravko Čolić je žario i palio
×
Foto: Konrad Swierad/alamy/profimedia

'Pjevam danju, pjevam noću' bila je u to vrijeme jedna od najpopularnijih pjesama

18.12.2025.
23:10
Hina
Konrad Swierad/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Rijeke prvi put nakon 1980. godine izborili su "europsko proljeće".

Do sada jedini put Riječani su dohvatili "eurosko proljeće" u sezoni 1979/80. kada su dogurali do četvrtfinala Kupa kupova u kojem su ispali od Juventusa.

Od tada momčad s Kantride, a od 2015. s Rujevice nikada nije prezimila u Europi. U Ligi prvaka je tri puta igrala kvalifikacije i nikad nije došla ni do skupine, dok u Kupu UEFA-e, odnosno Europskoj ligi od uvođenja skupina ili ligaške tablice nikad nije prošla skupinu u četiri navrata.

Ove godine je prvi put zaigrala u Konferencijskoj ligi i nakon više od četiri desetljeća čekanja opet je osvanulo europsko proljeće.

Svoj europski put 1979. godine Rijeka je, koju je tada vodio Miroslav Blažević, otvorila protiv belgijskog Beerschota. Nakon 0-0 u prvom susretu Rijeka je kod kuće pobijedila sa 2-1. Gosti su poveli u 34. minuti golom Stanislawa Gzila, izjednačio je Milan Radović u 44. minuti, a isti je igrač u 89. minuti donio pobjedu i prolaz.

U drugom kolu je slijedio ogled protiv Lokomotive iz Košica. Rijeka je u prvom susretu izgubila sa 0-2, a oba gola zabio je Kozak (29, 39). U uzvratu je Rijeka slavila sa 3-0, a utakmicu života odigrao je Damir Desnica, koji je zabio sva tri gola (2-11m, 43, 75).

Rijeka se tako našla u odabranom društvu osam najboljih ekipa Kupa kupova, uz velikane poput Barcelone, Arsenala, Valencije i idućeg suparnika Juventusa.

Na Kantridi je završilo bez golova, a torinska "Stara dama" koju je vodio Giovanni Trapattoni je pred svojim navijačima pobijedila sa 2-0 i prošla u polufinale. Strijelci za Juve bili su Franco Causio (5) i Roberto Bettega (72).

Juve je u polufinalu ispao od Arsenala, a u finalu je pobijedila Valencija.

Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!

POGLEDAJTE VIDEO: Bilić prokomentirao skupinu Hrvatske na SP-u pa otkrio hoće li preuzeti reprezentaciju Češke

Hnk RijekaHnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KOLIKO JE PROŠLO? /
Sjećate li se kad je Rijeka zadnji put igrala europsko proljeće? Zdravko Čolić je žario i palio