Zaplijenjena droga vrijedna 3,5 milijuna eura: Pogledajte gdje ju je Albanac sakrio

Albanski državljanin (56) došao je u srijedu u 17.30 sati na granični prijelaz Karasovići kako bi napustio Republiku Hrvatsku u vozilu albanskih nacionalnih oznaka. Bio je sam.

Policijski službenici Postaje granične policije Gruda u suradnji s djelatnicima carine pregledom vozila uočili su posebno prepravljen prostor u kojem se nalazilo skriveno više paketa oblijepljenih selotejp trakama nalik na pakiranja specifična za drogu kokain.

Temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku pretraženo je vozilo. U posebno izrađenom prostoru, u stražnjem dijelu vozila, pronađeno je 12 paketa s ukupno 12,750 kg droge kokain. Sva pronađena droga je oduzeta uz potvrdu, a albanski državljanin uhićen je i doveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je droga putovala iz zemalja zapadne Europe i da je bila namijenjena daljoj preprodaji konzumentima s područja Albanije.

Nije slučajni pronalazak

Važno je istaknuti da se u ovom konkretnom slučaju ne radi o slučajnom pronalasku droge, već o rezultatu višemjesečnog zajedničkog rada policijskih službenika Odjela kriminaliteta droga Službe kriminalističke policije PU dubrovačko-neretvanske, djelatnika Carinske uprave, Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage - Sektor za mobilne jedinice i Analitičkog tima MUP-a (NCC) koji analizom kretanja sumnjivih osoba izoliraju operativno interesantne osobe za koje se posumnja da se bave krijumčarenjem nedozvoljenih sredstava, nakon čega pristupaju izradi plana postupanja s ciljem njihovog uhićenja. Ovaj pronalazak 12,750 kg kokaina rezultat je upravo takvog rada.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska je u posljednjih 5 godina, odnosno od 2020. godine do danas, podnijela 490 kaznenih prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. U istom razdoblju zbog konzumacije droge prekršajno je prijavljeno 4.091 osoba.

U promatranom petogodišnjem razdoblju u ukupno 4.418 zapljena realiziranih kroz uličnu redukciju droga i u sklopu operativnih akcija, od kojih je dio poprimio i međunarodni karakter, zaplijenjeno je 317 kg marihuane, 256 kg heroina, 769 kg kokaina, gotovo 22 kg amfetamina, preko 93 tisuće komada lijekova koje se nalaze na popisu droga i čak 1.660 komada stabljika marihuane, izvijestila je PU dubrovačko-neretvanska.

