Transfermarkt 'posjetio' Bundesligu. Pogledajte koliko sada vrijedi najveći hrvatski talent

Popularna internetska stranica koja se bavi procjenom vrijednosti nogometaša, Transfermarkt, „posjetila” je Bundesligu i ažurirala vrijednosti igrača.

Najveći skok u vrijednosti doživio je Lennart Karl, njemački wunderkind, koji je skočio s 20 milijuna eura na 60 milijuna eura procijenjene vrijednosti. Iako je zbog ozljede „pao” za 10 milijuna eura, najvrjedniji igrač lige je i dalje Jamal Musiala, koji sada vrijedi 130 milijuna eura, isto kao i suigrač iz Bayerna Michael Olise.

Što se tiče hrvatskih igrača, najveći porast u vrijednosti doživio je fantastični hrvatski reprezentativac Luka Vušković (18), koji je sada „skuplji” za 22 milijuna eura, pa mu je procijenjena vrijednost 40 milijuna umjesto prijašnjih 18. Nakon njega slijedi Josip Stanišić, koji je i dalje procijenjen na 32 milijuna eura, a potom Lovro Majer, čija je procijenjena vrijednost pala sa 17 na 15 milijuna eura. Ovim je rastom u vrijednosti Vušković postao drugi najskuplji Hrvat – odmah iza reprezentativnog partnera u obrani Joška Gvardiola.

Iako to nisu službene cifre, ljubitelji nogometa ih često shvaćaju ozbiljno, a dobar dio transfera zna biti veoma blizu iznosa na koji Transfermarkt procijeni igrača.

