Sve je bliže nova sezona F1, Francuzi najavili veliki povratak: Evo što se događa pred Australiju

ALPINE MIJENJA FILOZOFIJU /

Odbrojavanje se nastavlja - nova i nikad neizvjesnija sezona Formule 1 sve je bliže, a napetost iz dana u dan raste. Nakon testiranja momčadi, bruse posljednje detalje prije prvog izlaska na stazu u Australiji.

Francuski Alpine, nakon sezone na začelju poretka, okreće novu stranicu. Mijenja filozofiju i kreće u lov na povratak konkurentnosti. "Uvjeren sam u to da će Alpine biti konkurentan ove godine", kazao je Flavio Briatore, izvršni direktor i šef momčadi Alpine.

Prošle sezone su bili zadnji pa loš rezultat pretvorili u motivaciju za ono što slijedi te uveli i golemu promjenu - Alpine više ne proizvodi vlastiti motor.

"Oni su uložili značajna sredstva u unapređenje bolida prema novim principima utrkivanja. Dobili su Mercedesov motor, koji bi trebao biti na razini iznad ostalih, odnosno na prvoj utrci vidjet ćemo je li to doista tako", kaže stručni komentator RTL-a, Neven Novak.

Uoči sezone rezultati iz Bahreina pozicionirali su ih u zlatnu sredinu, a u svijetu Formule 1 Alpine je simbol francuskog identiteta. Često ih se naziva plavo-ružičastima ili jednostavno Francuzi. Više doznajte u prilogu Nikoline Matošević.