20-ak kvadrata, veličine garaže, a cijena? Ovako bi trebali izgledati stanovi koje će država dati u najam

Soba za samca u Studentskom domu Stjepan Radić ima svega 18 kvadrata, baš onoliko koliko će imati i stanovi koje će država dati u najam.

"Ono što ovdje imamo je krevet, ormari, pretince, jednu malu kuhinji s frižiderom i u sklopu sobe se nalazi kupaonica. Ovo je dovoljno za jednog studenta da može komotno živjeti", rekao je Vlado Levak, pomoćnik ravnatelja Studentskog centra u Zagrebu.

Najmanji stanovi za samce će biti od 18 četvornih metara, a oni najveći za dvije osobe 26. Namijenjeni su mladima do 30. godine dok ne riješe stambeno pitanje.

Studentski centar nudi i dvokrevetne sobe koje su namijenjene za dvije osobe.

"Pa ovdje imamo duplo veću sobu za smještaj dvoje studenata. Isto tako ovdje se nalazi jedno malo predsoblje. Imamo kuhinjicu i kupaonicu. Ako uzmemo sobu, predsoblje i kupaonicu otprilike ovdje imamo 25 kvadrata", kazao je Levak.

Državni stanovi bit će smješteni u većim i sveučilišnim gradovima.

Ranije osamostaljenje

"S jedne strane omogućuje se mladima ranije osamostaljenje i rješava se problem POS-ove gradnje koji je radio veće stanove nenamijenjeni samačkim kućanstvima. S druge strane pitanje je životnog standarda u tim stanovima, Hrvatska je već ispod europskog standarda po broju soba i kućanstava", rekao je Marko Horvat, asistent na Katedri za socijalnu politiku Pravnog fakulteta u Zagrebu.

U njima će mladi moći boraviti četiri godine, uz mogućnost produljenja od dvije godine. Pitali smo što o tome misle oni koji su naviknuti na život u malom prostoru studentskih domova.

"Pa ovisi kakva je cijena tog stana, ako je cijena tog stana 40 eura, koliko ovdje u domu plaćam, onda ću potpisati da živim do kraja života, ali ako je cijena 500 eura onda nema stvarno smisla", kaže student Josip.

"Pa za jednu osobu OK, ako više ljudi mora dijeliti taj prostor onda je druga situacija. Dvije osobe u 26 kvadrata? Nisam sigurna koliko bi to dobro funkcioniralo", smatra studentica Lea.

Tražena kvadratura

Najmanji stanovi koje država nudi bit će veličine garaže.

"Je li to dovoljno, uvelike će ovisiti o iskoristivosti prostora, odnosno na koji će način stanovi biti projektirani", rekao je Mislav Krišto, agent za nekretnine i dodao da na tržištu bilježe porast potražnje za takvim stanovima.

"Ukupni iznosi tih stanova su niži i samim time, priuštiviji. Cijena ovisi o kvadraturi i stupnju uređenosti, mogu se kretati od 350 do 550 eura", kaže Krišto.

Za ministra dovoljno

Pita li se ministra, ta je kvadratura dovoljna. Upitali smo ga bi li on mogao živjeti u tako malom stanu.

"Ja sam u Zagrebu pet godina bio student. Živio sam u puno manjoj sobi", odgovorio je Branko Bačić, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Hrvatska je, prema podacima Eurostata s 1,2 dvije sobe po osobi već sada na europskom dnu. Prosjek je 1,6 soba po osobi.