Snimka stravične nesreće šokirala: 'Čuli smo udar i vidjeli kako se ruši'

Stravična nesreća u švicarskim Alpama odnijela je jedan život. Kabina žičare odvojila se od sajle i počela se kotrljati niz planinu Titlis u popularnom skijalištu Engelberg.

Kako su priopćile vlasti iz kantona Nidwalden, tragedija se dogodila u srijedu oko 11 sati, a uzrok pada još uvijek nije poznat. U trenutku nesreće na planini su puhali iznimno jaki vjetrovi, piše BBC.

Dramatične snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju kabinu kako se nekontrolirano kotrlja niz zasnježenu padinu i više puta prevrće prije nego što se zaustavila.

HORROR: A cable car gondola in Switzerland crashed and tumbled down a mountainside, killing the 61-year-old woman inside.



Preminula žena je bila sama u kabini

U kabini je bila 61-godišnja žena iz tog područja koja je na mjestu poginula. Prema informacijama policije, bila je sama u gondoli Titlis Xpress koja je netom napustila postaju Trübsee i uspinjala se prema vrhu kada je došlo do odvajanja.

Na teren su odmah upućeni helikopter hitne pomoći, spasilačke službe i policija, a spasitelji su se kroz dubok snijeg probijali do mjesta nesreće. Očevici tvrde da su udari vjetra prelazili 80 km/h, iako se vožnja žičarom inače obustavlja već pri 60 km/h.

"Majka me pogledala i rekla: 'Gledaj, kabina pada'. Čuli smo udar i vidjeli kako se ruši", ispričao je jedan skijaš.

Nesreći je svjedočio i 14-godišnjak na skijaškom kampu. "Bio sam u šoku. Kasnije smo se bojali vratiti dolje kabinom", rekao je.

Promet žičarom odmah je obustavljen, a između 100 i 200 ljudi evakuirano je iz četrdesetak kabina.

Iz uprave skijališta poručili su kako su potreseni tragedijom. "Naše misli su s obitelji i bližnjima stradale žene", rekao je direktor Norbert Patt.

