Biste li živjeli u 18 kvadrata državnog stana? Bačić pod 'paljbom' u Saboru: 'Udri, ziđaj iz uvoza'

Velik interes saborskih zastupnika izazvao je Zakon o priuštivom stanovanju o kojem se u Saboru od jutra raspravlja, a zbog čega je korigiran tjedni plan rasprava. Zakon je predstavio ministar prostornog uređenja Branko Bačić koji je uvjeren da će ovaj, kao i niz drugih zakona proizašlih iz Nacionalne stambene politike rezultirati mnogo većim brojem stanova na tržištu, aktivirati prazne stanove te - povećanjem ponude - zaustaviti rast cijena nekretnina u Hrvatskoj, ali i cijene najma.

"Je li uvjet za sudjelovanje u tom programu i plaćeni porez na nekretnine. Znači, plaćeni porez na praznu nekretninu za 25 godina. Budući da je jedan od uvjeta da stan treba biti prazan dvije godine", ministra je upitala Urša Raukar-Gamulin iz stranke Možemo.

"Porez na nekretnine je prihod jedinice lokalne samouprave i na jedinici lokalne samouprave da svojim angažmanom utvrdi i pozove sugrađane da se prijave", odgovorio je ministar Bačić.

Mišu Krstičevića iz SDP-a zanimalo je na koji će se način graditi i s kakvim materijalima. "Hoće li to biti arhitektura koja uljepšava sami prostor ili će to biti one sive što smo ih nekada i danas pogrdno nazivali socijalne zgrade? Od kakvih materijala će se graditi? Hoće li to biti materijal koji će proizvoditi hrvatski radnici ili hrvatski poljoprivrednici poput konoplje, ili će to opet biti stara formula - 'udri, nalivaj, ziđaj i šaluj', a sve iz uvoza", ustvrdio je Krstičević.

"To su prekrasne zgrade koje su projektirane kvalitetno i čije su fasade sjajne i to doprinosi još boljim vizurama jedinica lokalne samouprave u kojima se te iste višestambene zgrade grade", odgovara ministar.

Mikrostanovi za mlade

Stiže još jedna novost koja se uvodi kroz novi Zakon o priuštivom stanovanju. Država će za mlade do 30-e godine graditi mikrostanove od 18 do 26 kvadrata. Prvenstveno će biti smješteni u velikim i sveučilišnim gradovima, a namijenjeni su mladima dok ne riješe stambeno pitanje. U njima će moći boraviti najviše šest godina.

Asistent na katedri za socijalnu politiku Pravnog fakulteta u Zagrebu, Marko Horvat na POS gradnju gleda dvojako.

"S jedne strane mladima se omogućuje ranije osamostaljenje i samim time se rješava problem POS gradnje koja je gradila ipak malo veće stanove ne predvidjevši samačka kućanstva kojih je sve više - što starijih, što mlađih. S druge strane pitanje je životnog standarda u tim stanovima. Hrvatska je već sada ispod prosjeka EU po broju kvadrata", kazao je.

Očekujete li pad cijena stanova i u kojem roku?

U našoj redovnoj rubrici pitali smo i vas: "Očekujete li pad cijena stanova i u kojem roku?" Evo nekoliko odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a.

Silvana Ivinovic Marčić ne gleda optimistično. "Ništa od tog veselja", piše. "Daaaa, očekujem pod hitno, ovo je previše", kaže Ana Turi.

Oko Sokolovo ima prijedlog za vlasti. "Neće biti pad cijena - još će ih povisiti. Bolje da nam povise plaće i penzije, a ne stanove." "Kupnja stanova kod nas je jednim djelom legalno pranje novca, zatim ulaganje stranca, posebno bogatih Ukrajinaca. Tako da od pada cijena ništa, mogu samo ići u nebo", smatra Željko Tvrdić.

Ines Velnić Grgetić nada se skorom padu cijena. "Cca kroz godinu, dvije", napisala je. Jasna Bujanović zaključuje: "Ne očekujem. Očekujem rast plaća i mirovina i onda će nam cijene stanova biti manji problem"