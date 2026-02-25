Slavko Goluža za Net.hr otvoreno o dramatičnom trenutku koji je potresao hrvatski rukomet

PRVI VELIKI INTERVJU /
Slavko Goluža nakon infarkta: 'Dogodilo mi se to na obljetnicu Saračeve smrti'
Slavko Goluža, najtrofejniji hrvatski rukometaš i istinska legenda rukometa, nedavno je doživio ozbiljan zdravstveni incident koji je potresao rukometnu javnost.
Tijekom subotnje utakmice Bjelovara i Nexea 2 iz Našica, početkom drugog poluvremena, osjetio je bol i gušenje u prsima. U pratnji igrača i pomoćnog trenera, odmah se povukao u svlačionicu, gdje ga je Hitna pomoć preuzela i hitno prevezla u bolnicu.
Nakon te situacije, Goluža je sada stabilan, a za Net.hr je po prvi put otvoreno govorio o svom zdravstvenom stanju i planovima za budućnost