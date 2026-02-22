Slavko Goluža završio u bolnici, pozlilo mu usred utakmice

Slavku Goluži, legendarnom hrvatskom rukometašu i bivšem izborniku hrvatske reprezentacije, pozlilo je na početku drugog poluvremena utakmice Bjelovara, čiji je trener, i Nexea 2, javlja Bjelovar.live.

Goluža je osjetio gušenje u prsima nakon čega je u pratnji pomoćnika i igrača ispraćen u svlačionicu gdje je dočekao Hitnu pomoć koja ga je odvela u bolnicu.

"Prema zadnjim informacija trenutno stanje trenera Slavka Goluže je stabilno. Nalazi se u bjelovarskoj bolnici gdje se vrše kompletne pretrage. Bilo smo kod njega u posjeti i Goluža čeka završetak pretraga kako bi otišao kući. Razumljivo zbog stanja, više o svemu ne možemo komentirati", rekao je za Bjelovar.live direktor Bjelovara Davor Lamza.

Goluža je stigao na klupu Bjelovara nedavno, u sječnju ove godine, s cijem vraćanja kluba u Premijerligu, elitni razred hrvatskog rukometa.

POGLEDAJTE VIDEO: Apsolutna dominacija: Pogledajte kako su se Talijani odvojili od konkurencije