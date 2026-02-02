Doček brončanih rukometaša glavna je tema u državi i šire nakon što su naši rukometaši u nedjelju pobijedili Island i osvojili brončanu medalju na Europskom prvenstvu.

Sporan je nastup Marka Perkovića Thompsona kojeg su rukometaši osobno tražili, ali Grad Zagreb to nije dozvolio pa je HRS objavio kako službenog dočeka neće biti. Ipak, u trenutku pisanja ovoga teksta ipak je došlo do obrata pa je Vlada Republike Hrvatske odlučila da će dočeka za glavnom zagrebačkom trgu biti i da će MPT pjevati.

Prisjetili smo se Maksanovog kornera iz 2023. sa Slavkom Golužom koji je tada govorio o dočeku iz 2003. kada su postali svjetski prvaci.

"Nisam Thompsona na Trg tada doveo ja, nego svi mi. Na svaku utakmicu smo išli motivirani njegovim pjesmama. U autobusu su se slušale njegove pjesme. To je bio naš dan i imali smo želju da dođe na pozornicu i otpjeva neku pjesmu. Isto kao što je bila Severina za brončane Vatrene 1998. Ja u tome ne vidim ništa loše.

Bilo je to 2003. Imali smo doček nakon zlata iz Portugala i meni je gospoda u zračnoj luci kazala da ne može da nam on pjeva, da nije u protokolu. Rekao sam OK, ako nije u protokolu, nije osobno ni meni u protokolu ići na Trg. To je bila naša želja. Mi smo tu našu želju ispunili. Imali smo i želju na SP-u u Hrvatskoj da nam pjeva Marijan Ban u Spaladium Areni. To nam je bio ritual i ja osobno u tome ne vidim ništa loše", govorio je tada Goluža.

"Ne znam tko će pjevati i kakav će program biti. Ja samo mogu reći da sve treba maknuti na stranu i tim junacima ispuniti njihove želje. To je doček za rukometaše. Nije to doček ni za koga drugoga, nego za njih. To je zahvalnost za sav njihov trud, znoj, borbenost, za sve što su prošli i doživjeli na Europskom prvenstvu. Za sve ozljede, za krv koju su pustili. Ako oni imaju tu želju, da im bilo tko pjeva, ne vidim nikakvog razloga za nešto. Ako naši brončani rukometaši izraze želju da im dođu romi sa trubama, ta im se želja treba ostvariti. Ne želim da se politika miješa na bilo koji način u ovaj veliki uspjeh za hrvatski rukomet i čitav hrvatski sport", rekao je Goluža za Net.hr u nedjelju nakon osvojene bronce.

