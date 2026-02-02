Filip Pejić uoči FNC 27 otkrio nam je novog protivnika i progovorio o spornom dočeku rukometaša

Hrvatski MMA borac Filip Pejić Nitro (17-9-2), jedan od najpoznatijih predstavnika mješovitih borilačkih vještina na ovim prostorima, ponovo se priprema za veliki izazov. Nakon što je posljednjih mjeseci bio u fokusu fanova s komentatorske pozicije, sada spreman za spektakularni nastup pred njemačkom publikom.

FNC 27 event, koji će se održati 7. veljače u Münchenu, već izaziva velike emocije među fanovima, a organizatori su uoči povijesnog događaja objavili važnu promjenu: Filip Pejić dobio je novog protivnika, što izravno utječe na jedan od najiščekivanijih mečeva večeri.

U razgovoru za naš portal, Pejić je otvoreno govorio o pripremama, novom protivniku i atmosferi koju očekuje u Njemačkoj, ali i o svom stavu prema aktualnim sportskim događajima u Hrvatskoj, uključujući otkazanom doček brončanim rukometašima

Nakon što je u posljednja dva događaja pratili ga s komentatorske pozicije, Pejić se sada ponovno vraća tamo gdje mu je mjesto – među borcima.

“Preko malih ekrana su me gledali gledatelji, ali sad imam posla u igri, moram biti s druge strane kaveza”, započeo je Pejić razgovor. “Što se tiče protivnika, situacija se promijenila. Vladimir Šikić je odustao, ne znam zašto, ali dobio sam zaista adekvatnog protivnika za svoj rang. Ovo je izazov koji traži maksimalnu koncentraciju i pripremu. Samo neka ne bude ozljeda, a sve ostalo neka odluči Bog.”

Upitan o usporedbi s prošlogodišnjom borbom u zagrebačkoj Areni protiv Aleksandra Jankovića, Pejić ističe razlike: “Nisu isti borci. Moj sadašnji protivnik je vrhunski hrvač, a u stajanju je nešto slabiji od Jankovića, ali ima svoje trikove koje moram paziti. Plan postoji i čekamo trenutak da ga izvedemo u subotu.”

Pejić se osvrnuo i na očekivanja od njemačke publike, gdje će FNC 27 biti održan po prvi put u ovom dijelu Europe. “Očekujem veliku podršku, dolazi puno mojih navijača iz Hrvatske i okolnih zemalja. Nitro nije stranac – svugdje gdje dođem osjećam se kao doma. Ako navijači navijaju protiv mene, to me ne dira. Unutar kaveza smo sami odgovorni za ishod borbe.”

Na kraju razgovora, Pejić je komentirao aktualnu situaciju oko hrvatskih rukometaša i tada otkazanog dočeka u Zagrebu: “Naravno da ne podržavam ovakve odluke. Kao sportaš koji ponosno nosi hrvatski grb, smatram da sportaši zaslužuju da ih se dočeka i podrži. Hrvatska je svugdje, ali zbog nekih neriješenih političkih tenzija i osobnih problema gradonačelnika, igrači koji su ostvarili veliki uspjeh ne dobiju priznanje kakvo zaslužuju. Ne slažem se s tim i mislim da je to nepravedno, ali nisam tu da sudim – samo želim izraziti svoje mišljenje.”

