Nevjerojatna priča Fabjana: 'S BMW sedmicom sam preživio sve'

Za nešto više od tjedan dana FNC ulazi u povijest izlaskom iz regionalnih okvira. München i SAP Garden 7. veljače bit će pozornica na kojoj organizacija želi potvrditi europske ambicije, a jedno od glavnih lica tog iskoraka bit će Miran “Slo Rocky” Fabjan.

Slovenski borac u Njemačkoj ne čeka običan nastup, već revanš s Aleksandrom “Jokerom” Ilićem, ujedno i završni okršaj druge sezone realityja Fight Of The Nations. Ulog je dvostruk – osobni i timski.

Uoči puta Fabjan je bez zadrške komentirao FNC-ov roster, izdvojivši Mateja Batinića kao najpodcjenjenijeg borca, dok je Ilića nazvao precijenjenim. Govorio je i o posebnoj vezi s Münchenom, ne kroz borbe, već kroz automobile – priznavši da mu je BMW “sedmica” jednom doslovno spasila život.

"Sentimentalno sam vezan uz München zbog BMW-a. Najdraži mi je bio BMW X1 s kojim sam prešao preko 270 tisuća kilometara. Prošli smo zajedno cijelu Europu. Najjači je ipak bio BMW 7 s kojim sam sletio s ceste dok sam išao preko 160 na sat. To je bilo prije Beograda, tad sam išao sporije. Dobro da sam živ, ta Sedmica mi je spasila život"

Kad se vrata kaveza zatvore, ostaje samo jedno pitanje: još jedna velika večer ili još jedan korak prema vrhu.

