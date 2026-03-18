Njemačka se klanja čudesnom Hrvatu: Nevjerojatno što pišu o 'divu širokih leđa'

Luka Vušković ne prestaje oduševljavati njemačku nogometnu javnost. Čudesni 19-godišnjak prije desetak je dana još jednom izvanrednom predstavom odveo svoj HSV do pobjede nad Wolfsburgom 1-2 u 25. kolu Bundeslige. Luka Vušković ove je sezone, na poziciji centralnog stopera, postigao pet golova uz jednu asistenciju u svim natjecanjima. Nijedan središnji branič u najboljim europskim ligama ne može se pohvaliti tim postignućem...

'Izvanredni mladić s brojem 44'

Prema Transfermarktu, tržišna vrijednost Luki Vuškoviću je procijenjena na čak 40 milijuna eura. Zna HSV kakvu igračinu ima u svojim redovima, zna isto tako i nogometna publika u Bundesligi kakvom talentu svjedoči, znaju to i tamošnji mediji.

Portal sport1.de napisao je zanimljivu "odu" o Luki Vuškoviću.

"Takvog diva kao što je on, HSV nije imao već dugo", stoji u uvodu njihovog teksta.

To zna i njegov suigrač Giorgi Gotscholeischwili, koji je nakon pobjede Hamburga 2-1 protiv Wolfsburga skočio na široka leđa Luke Vuškovića. Kako je Luka Vušković na nalet reagirao?

"Ostao stabilan i nastavio slaviti zajedno s kolegom, koji je bio na njegovim leđima, pred više od 10.000 navijača koji su došli iz Hamburga. Opet su se 'crvene majice', igrači HSV-a, mogli potpuno osloniti na svoj 19-godišnji talent. Jer u prvoj sezoni u Bundesligi nakon sedam godina pauze, ponovo je upalila formula uspjeha: fanatični navijači na tribinama i taj izvanredni mladić s brojem 44 na leđima na terenu", piše spomenuti portal.

"Luka Vušković je fenomen", oduševljeno je izjavio vezni igrač Nicolai Remberg i nastavio:

"Volio bih reći da je on svjetska zvijezda, ali još je premlad za to. Jako sam sretan što to mogu doživjeti, jer u njegovim godinama ja nisam bio ni približno tako napredan.“

'Stvarno je ludo koliko lopti osvaja u zraku'

Albert Sambi Lokonga je dodao:

"Stvarno je ludo koliko lopti osvaja u zraku."

Svima je bilo jasno da HSV bez svojega središnjeg braniča u Wolfsburgu ne bi napravio taj veliki korak prema ostanku u ligi, ističe sport1.

Oba jedanaesterca za HSV dosuđena su nakon prekršaja na Hrvatu. Prvo je Moritz Jenz stao na petu nogu Vuškoviću pri izvođenju slobodnog udarca, a potom je Jonas Adjetey prejako povukao za dres. A Vušković? Nakon što su dosuđeni prekršaji, nije se povukao kao što bi obično učinio branič.

Umjesto toga, Luka je preuzeo odgovornost na svoja ramena i sam izveo jedanaesterac, izjednačivši na 1-1 (33. minuta).

"Bio sam prvi na popisu jer Fábio Vieira nije bio na terenu, a osjećao sam da ću pogoditi“, otkrio je Vučković nakon utakmice.

Kasnije je pokazao i svoje iznimne socijalne vještine. Naime, u 55. minuti, umjesto da izvede sljedeći jedanaesterac, odlučio je loptu dati Jean-Lucu Dompéu. Francuz je nedavno bio suspendiran zbog vožnje pod utjecajem alkohola i pogodio za 2-1. Vušković je time dao podršku Dompéu:

'Htio sam da on postigne gol jer je stvarno dao sve od sebe'

"Htio sam da on postigne gol jer je stvarno dao sve od sebe. Jako mi je drago što ga imam u momčadi“, rekao je Vušković.

U završnici je branič iz Hrvatske također pokazao zašto se zas njega zanimaju giganti poput Barcelone i Bayern Münchena. Gotovo svaki dug udarac završavao je na njegovoj glavi.

"Naravno, imam veliko samopouzdanje, ali također sam vrlo sretan što imam tako fantastične suigrače. Jako sam sretan što sam dio ovog tima“, rekao je junak susreta.

Trener Merlin Polzin također je pohvalio svog igrača.

"Luka je pravi pobjednik, njegov rad je izvanredan.“

Srca navijača HSV-a već su potpuno osvojena ovim mladim talentom. Nema dresa koji se češće viđa na tribinama nego onaj s brojem 44. Međutim, postoji još jedan razlog za to. Njegov brat Mario, koji je još uvijek suspendiran zbog dopinga do studenog, nosio je upravo taj broj.

'Obitelj Vušković ima izuzetnu povezanost s HSV-om'

Polzin je u tom kontekstu rekao:

"Obitelj Vušković ima izuzetnu povezanost s HSV-om i to će ostati tako. Mislim da Luka stvarno želi da i iduće sezone vidimo još jednog Vuškovića s brojem 44 u Bundesligi. To se vidi u njegovoj igri.“

Posebno se vidi njegova nevjerojatna želja za pobjedom u trenucima kada dođe do neuspjeha. Još je u srijedu promašio izjednačujući gol u posljednjim sekundama protiv Leverkusena, kada je njegov udarac glavom pogodio prečku, a nakon toga je frustrirano udario nogom u vratnicu na Volksparku. Već na početku sezone slomio je nekoliko prstiju jer je nakon promašenog velikog udarca protiv Heidenheima isti onaj okvir pogodio svom punom snagom.

Sada navijači HSV-a nadaju se da će ta ista aluminijska konstrukcija nastaviti trpjeti i iduće sezone. Vušković je na posudbi iz Tottenhama, a Hamburg bi volio zadržati svog "svjetskog zvijezdu“, zaključuje u svom tekstu sport1.de.

