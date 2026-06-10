Policija ga zaustavila jer je parkirao na nogostupu, a onda su shvatili u kakvom je stanju bio...

U ponedjeljak, 8. lipnja 2026. godine oko 23.20 sati u Velikoj Gorici, policijski službenici zaustavili su vozača (32) nakon što je nepropisno parkirao automobil na nogostupu.

Muškarac je nepropisno parkirao na nogostupu, što su uočili policajci. Obavljenim nadzorom vozila i vozača tada su shvatili s kim imaju posla. Utvrđeno je da je muškarac upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 2,21 g/kg u organizmu. Također, kod sebe nije imao vozačku dozvolu ni osobnu iskaznicu.

Vozač je uhićen i smješten u Jedinicu za zadržavanje i prepratu, nakon čega je doveden na nadležni prekršajni sud.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila da ga se proglasi krivim, kazni novčanom kaznom od 1.400 eura te da mu se izrekne zabrana upravljanja vozilim B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Sud ga je proglasio krivim i kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.080 eura, uz izricanje predložene zabrane upravljanja vozilom B kategorije na tri mjeseca.