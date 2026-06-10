FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEODGOVORNO PONAŠANJE U V.GORICI /

Policija ga zaustavila jer je parkirao na nogostupu, a onda su shvatili u kakvom je stanju bio...

Policija ga zaustavila jer je parkirao na nogostupu, a onda su shvatili u kakvom je stanju bio...
×
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Policija je predložila da ga se proglasi krivim, kazni novčanom kaznom od 1.400 eura te da mu se izrekne zabrana upravljanja vozilim B kategorije u trajanju od tri mjeseca

10.6.2026.
12:57
Jaga Komazec
Shutterstock/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

U ponedjeljak, 8. lipnja 2026. godine oko 23.20 sati u Velikoj Gorici, policijski službenici zaustavili su vozača (32) nakon što je nepropisno parkirao automobil na nogostupu.

Muškarac je nepropisno parkirao na nogostupu, što su uočili policajci. Obavljenim nadzorom vozila i vozača tada su shvatili s kim imaju posla. Utvrđeno je da je muškarac upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 2,21 g/kg u organizmu. Također, kod sebe nije imao vozačku dozvolu ni osobnu iskaznicu.

Vozač je uhićen i smješten u Jedinicu za zadržavanje i prepratu, nakon čega je doveden na nadležni prekršajni sud.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila da ga se proglasi krivim, kazni novčanom kaznom od 1.400 eura te da mu se izrekne zabrana upravljanja vozilim B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Sud ga je proglasio krivim i kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.080 eura, uz izricanje predložene zabrane upravljanja vozilom B kategorije na tri mjeseca.

Pu ZagrebačkaVelika GoricaPijani VozačNovčana Kazna
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike