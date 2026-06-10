Gledatelji o 'Igri chefova': 'Žao nam je što je završilo, bilo je milina za gledati!'
Sada, kada je prva sezona došla do samog kraja, publika ne skriva tugu što je sve „tako brzo završilo“, a mnogi otvoreno pišu kako će im biti 'neobično bez njih na ekranima' jer ih gledaju 'iz gušta'
Kad je na male ekrane stigla 'Igra chefova', rijetko je tko mogao predvidjeti da će jedan kulinarski format u tako kratkom razdoblju gledatelji toliko zavoljeti. No upravo se to dogodilo. Show koji je spojio vrhunsku gastronomiju i topli ljudski pristup privukao je brojne gledatelje pred ekrane, a društvene mreže i forumi doslovno gore od pozitivnih reakcija. Iz tjedna u tjedan, komentari iz cijele regije ponavljaju istu poruku: ovo je najbolji kulinarski show do sada snimljen na ovim prostorima!
U čemu je tajna? Gledatelji su prepoznali format koji ne 'živi na drami' pa se 'Igra chefova' pokazala kao pravo televizijsko osvježenje. Donijela je dinamiku u kojoj se svaki tanjur secira s poštovanjem, a u prvom planu su međusobno pomaganje, poštenje i empatija. „Savršena atmosfera“, „show bez stresa“ i „milina za gledati“, samo su neki od komentara kojima vjerna publika opisuje svoje večeri uz ekran. Format je toliko snažan da je privukao čak i skeptike koji inače zaobilaze kulinarske emisije dok gledatelji otvoreno poručuju produkciji i žiriju: „Budite samo pošteni kao i do sada.“
Ipak, najveća snaga ovog televizijskog hita leži u chefovima. Tri imena koja su donedavno bila sinonim za izvrsnost unutar ekskluzivnih gastro krugova, preko noći su postala prave regionalne zvijezde. Stiven, Tibor i Toni bili su onaj ključni magnet koji je publiku privukao pred ekrane. „Prvenstveno sam počela gledati zbog dobrih šefova... kad ono i svi kandidati su super“, priznaje jedna od vjernih gledateljica. Gledatelje su osvojili neposrednošću, znanjem, ali i nevjerojatnom prizemljenošću te šarmom, zbog čega ih u komentarima često časte i epitetima da su jednostavno „sexy i cool“.
Publika ih na društvenim mrežama već detaljno opisuje kroz simpatične detalje - od Stivenove legendarne frizure preko Tonijevih brkova i zaraznog osmijeha do Tiborove smirenosti i upečatljive brade. U svojim osvrtima gledatelji ponavljaju kako su ovi profesionalci, prije svega, „jednostavni, dragi, simpatični, karakterni, emotivni i nadasve vrhunski te da ne dociraju i ne izigravaju kuharske veličine“. No ono što je publiku najviše dirnulo jest plemenita misija ovog trojca. „Oni trebaju cijeli život raditi ovakve emisije i tako pomoći anonimcima da izađu u javnost i pokažu što znaju i što su naučili“, ističe se u jednoj od najljepših pohvala gledatelja, čime je 'Igra chefova' dobila status projekta koji stvara nove talente. Komentari na društvenim mrežama prepuni su hvale za njihovu skromnost i nedostatak ega te zaključuju kako je ovo „primjer kako se stvaraju dobri kuhari i radnici.“
Kemija među chefovima koji se međusobno beskrajno poštuju i sjajno zabavljaju prenijela se i na kandidate koji su tijekom snimanja postali prijatelji. Gledatelji s oduševljenjem ističu trenutke u kojima mentori bodre sve natjecatelje, pa čak i one iz protivničkih timova, čestitajući im na uspjehu bez fige u džepu. Da ovaj show uistinu mijenja živote, dokazuje i činjenica da se kandidatkinji Valentini ostvario san i prije samog finala - legendarni chef Hrvoje Zirojević prepoznao je njezin talent i pozvao je da radi u njegovu timu!
Sada, kada je prva sezona došla do samog kraja, publika ne skriva tugu što je sve „tako brzo završilo“, a mnogi otvoreno pišu kako će im biti „neobično bez njih na ekranima“ jer ih gledaju „iz gušta“. Gledatelji su se toliko povezali sa chefovima i natjecateljima da možemo reći kako je 'Igra chefova' ujedinila regiju u ljubavi prema dobroj hrani i vrhunskim profesionalcima.