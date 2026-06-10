Potvrda obiteljskog razdora: Kći Brada Pitta i Angeline Jolie javno odbacila očevo prezime

Kći Angeline Jolie i Brada Pitta, Zahara (21), donijela je odluku da će promijeniti svoje prezime. Naime, mlada kći jednog od najpoznatijih bivšeg holivudskih parova, podnijela je zahtjev za uklanjanje očevog prezimena iz svog imena. Zahtjev je podnijela Višem sudu u Los Angelesu te izrazila želju da se ubuduće zove samo Zahara Marley Jolie, izvještava E!News.

Zahara je u u travnju diplomirala psihologiju na Spellman Collegeu u Atlanti, a na svečanoj dodjeli diploma 17. travnja, prilikom prozivanja na pozornicu, predstavila se samo majčinim prezimenom.

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Jolie i Pitt zajedno imaju ukupno šestero djece i Zahara nije jedina koja se odlučila na ovu veliku životnu promjenu. Isto je učinila i njezina mlađa sestra, Shiloh, koja je promjenu zatražila nakon što je napunila 18 godina. Zahtjev joj je odobren 2024. godine te je tada ispunila zakonsku objavu novog imena u lokalnim novinama.

Njihov brat Maddox (24) prošlog mjeseca je podnio sličan zahtjev. Nije naveo razlog promjene, ali on već duže vrijeme profesionalno koristi samo majčino prezime, a tako je bio potpisan i kada je bio pomoćnik redatelja na Oscarom nagrađenom filmu "Couture" iz 2025. godine.

Slavni glumci bili su zajedno 12 godina, a službeno su se rastali 2016. godine nakon dvije godine braka i duge pravne bitke. Jolie je bila ta koja je inicirala razvod, u početku navodeći "nepomirljive razlike". Bivši supružnici, uz Maddoxa, Zaharu i Shiloh imaju i 22-godišnjeg sina Paxa te 17-godišnje blizance Vivienne i Knoxa.

Glavni razlozi razvoda bili su duboko traumatični incidenti na privatnom obiteljskom letu, što je navelo Jolie da navede tvrdnje o fizičkom i verbalnom zlostavljanju.