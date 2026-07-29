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[KVIZ] Samo pravi fanovi Miroslava Škore znaju odgovore na ova pitanja

[KVIZ] Samo pravi fanovi Miroslava Škore znaju odgovore na ova pitanja
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Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Koja vam je njegova najdraža pjesma?

29.7.2026.
17:34
Webcafe.hr
Nikola Cutuk/PIXSELL
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Čovjek koji je spojio tradiciju Slavonije s modernim zvukom i stvorio bezvremenske hitove. Od legendarne pjesme koja je postala himna generacija do političkog angažmana koji je uzburkao javnost, njegov utjecaj osjeća se i danas. No, koliko zaista znamo o njemu?

Kako je jedan stih postao himna iseljenika?

Putovanje kroz Škorinu priču započinje glazbom. Njegova je karijera izgrađena na pjesmama koje su postale dio nacionalnog identiteta. Od nostalgične "Ne dirajte mi ravnicu" do prkosne "Sude mi", njegovi stihovi često dotiču teme domovine, iseljeništva, tradicije i obitelji. Njegov jedinstveni spoj tamburaške glazbe s modernim pop aranžmanima stvorio je novi žanr i približio zvuk Slavonije najširoj publici. On je kroničar svoga vremena, čovjek čija su gitara i glas pratili generacije kroz slavlja i teške trenutke. Njegovi koncerti nisu samo glazbeni događaji; oni su okupljanja na kojima se slavi osjećaj zajedništva i nacionalnog ponosa.

Je li put od pozornice do Pantovčaka uistinu tako kratak?

Izvan pozornice, Škoro je oduvijek bio čovjek od akcije. Kao diplomirani ekonomist, uspješno se okušao u poduzetništvu, ponajviše u vinarstvu, gdje je ljubav prema rodnom kraju pretočio u opipljiv proizvod. Međutim, njegova ambicija tu nije stala. Želja za društvenim promjenama odvela ga je u političku arenu. Prvo kao saborskog zastupnika, zatim kao predsjedničkog kandidata koji je uzdrmao etabliranu političku scenu, a kasnije i kao ključnu figuru novog političkog pokreta. Njegov politički put, pun neočekivanih zaokreta, prikazuje čovjeka koji se ne boji izazvati status quo i artikulirati razmišljanja značajnog dijela naroda, dokazujući da put od estrade do politike može biti iznenađujuće kratak.

KvizKvizoviKviz ZnanjaMiroslav ŠkoroMiroslav Skoro
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