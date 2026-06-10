Najbolji slovenski igrač: 'U Hrvatskoj ovaj sport puno brže raste'

Ljubitelji pikada diljem svijeta s nestrpljenjem iščekuju 16. izdanje BetVictor Svjetskog kupa u pikadu, koje će se od 11. do 14. lipnja održati u dvorani Eissporthalle u Frankfurtu.

Na ovom prestižnom natjecanju sudjelovat će 40 reprezentacija, a među njima i Hrvatska, koja će se boriti za dio bogatog nagradnog fonda od 500.000 funti. Pobjedničkom paru pripast će impresivnih 100.000 funti i slava svjetskih prvaka. Uz Hrvatsku, na ovome će izdanju nastupiti i Slovenija u sastavu Benjamin Pratnemer i Stefano Božiček.

Foto: Shane Healey/ProSports/Shutterstock Editorial/Profimedia

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Slovenija je poprilični liliputanac u pikado svijetu. Na ovo natjecanje vraćaju se nakon 2010., ali Benjamin Pratnemer daleko je od egzotike, riječ je o igraču koji je blizu top 100 po PDC-u. Njegova Slovenija u grupi je s Belgijom i Hong Kongom. Belgija je apsolutni favorit i šesti nositelj turnira.

"Mi nemamo što izgubiti", počinje razgovor za Net.hr Benjamin Pratnemer. "Poslije 16 godina idemo tamo da vidimo gdje smo. U pikadu se nikad ne zna, svašta se može dogoditi", kazao je najbolji slovenski pikadist.

Pratnemer je u siječnju osvojio i PDC-evu Tour kartu koja mu nudi priliku da nastupa na najjačim turnirima.

"Sezona do sad ide po planu. Znao sam da moram prvo nešto naučiti, vidjeti kao to sve ide. Nadam se da će ostatak ove sezone biti bolji, a onda sljedeće sezone moram napraviti nešto veće ako želim zadržati Tour kartu i ostati među 64", kazao nam je Benjamin Pratnemer.

'U Sloveniji ide teže nego u Hrvatskoj'

Pikado strašni raste, Hrvatska sudjeluje u tom rastu, kakvo je stanje u Sloveniji?

"Kod nas to ide jako teško. Više ili manje se igra elektronski pikado. U Hrvatskoj se diže standard, znam to jer puno pričam s vašim igračima, a kod nas je to sve na nivou elektronike, zanemaren je ovaj klasični steel tip pikado pa je teško napredovati. Nema ni podrške od saveza kao što je to kod vas", otkrio nam je Pratnemer.

Hrvatska reprezentacija u sastavu Pero Ljubić i Boris Krčmar već se pokazala na velikoj sceni. Skupina s Japanom i Španjolskom nije laka, ali Hrvatska je već pokazala da može.

"Naravno da može, u pikadu svatko može svakoga pobijediti do neke granice. Ima nekoliko reprezentacija koje iskaču, ali i ostali su tu, oni koji igraju su to zaslužili preko PDC-evog sistema", rekao je slovenski pikadist.

Foto: Jürgen Kessler/imago sportfotodienst/Profimedia

Favoriti? Englezi s Littlerom i Humphriesom prednjače, ali tu su Nizozemci, domaćini Nijemci i tako dalje.

"Uvijek je u pikadu zanimljivo. Njemačka je u malim problemima jer Pietreczko ima neke poteškoće. Nizozemskoj je potrebno da se Van Veen vrati u formu od prije nekoliko mjeseci i onda će to biti knap. Šteta je što za Wales nema Pricea, onda bi i oni bili vrlo blizu. Što je tu je, tu su oni koji igraju i svašta se može dogoditi, nikad ne znaš, posebice u parovima", zaključio je Benjamin Pratnemer.

Sve mečeve s ovog natjecanja gledatelji u Hrvatskoj moći će pratiti ekskluzivno na kanalu Zonasport, koji je dostupan u sklopu platforme Voyo.